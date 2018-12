VIDEO. Wereldgoal op Le Canonnier: Bakic verschalkt Didillon met héérlijk afstandsschot Redactie

22 december 2018

Wat een manier om je eerste doelpunt van het seizoen te maken. Marko Bakic kreeg vanavond van de Anderlecht-spelers heel wat tijd om uit te halen, waarna zijn afstandsschot via de onderkant van de dwarsligger in doel belandde. Een wereldgoal. Geniet hieronder even mee.

