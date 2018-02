VIDEO: Weinig fair play, of net heel ervaren? Jelle Van Damme pakt doortrapte gele kaart ODBS

17 februari 2018

23u00 0

Een opvallende fase in de eerste helft op de Bosuil. Antwerp probeerde Van Damme te bereiken op links, maar die bal was te diep en het werd een doeltrap voor KV Oostende. Dankzij een attente ballenjongen kon Dutoit snel het spel hervatten en hij deed dat via de rechterflank, daar waar Van Damme uit positie was. Tot tegenzin van Van Damme, want de bal die hij niet kon binnenhouden trapte hij snel het veld in, zodat er plots twee ballen op het veld waren en scheidsrechter Dierick zich genoodzaakt zag het spel stil te leggen. Van Damme kreeg voor zijn weinig faire actie wel een gele kaart.