VIDEO. Wat een ontknoping: Lokeren geeft 2-0-voorsprong in slotfase uit handen, AA Gent sleept ultiem punt uit de brand MH

30 november 2018

22u22 2 KSC Lokeren LOK LOK 2 einde 2 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Van een dolle slotfase gesproken. AA Gent leek op Daknam zijn zevende competitienederlaag te lijden, maar in de slotminuten gaf Lokeren een 2-0-bonus uit handen. Met een echte spitsengoal schonk Dylan Bronn de Buffalo’s een ultiem punt. 2-2 na een boeiende Oost-Vlaamse derby.

Lokeren de rode lantaarn? Tja, daar viel in het eerste kwart van de match bitter weinig van te merken. Vrank en vrij voetbalden de jongens van Sollied. Maar Miric, erg aanwezig in de beginfase, toonde zich tot drie keer toe inefficiënt. Vooral op een laag schot in minuut 24 moest Kalinic zich reppen. Een redding à la Thibaut Courtois: snel tegen de grond. Nadien nam AA Gent het commando over. Al moest De Wolf geen mirakelreddingen uit zijn handschoenen toveren. De Buffalo’s deden al bij al te weinig met het 61% balbezit en de zes versierde hoekschoppen. 0-0 leek de stand bij de koffie te worden, tót Marecek met een loeier -het schot week nog af op Rosted- Daknam deed opveren. 1-0, AA Gent voor de elfde keer in zeventien competitiematchen op achtervolgen aangewezen.

Gent voerde de forcing in het openingskwartier na rust. Odjidja trof de paal, Limbombe het zijnet. Even later miste ook invaller Awoniyi van dichtbij onbegrijpelijk - Skulason speelde redder in nood op de doellijn. Dan krijg je wel eens het spreekwoordelijke deksel op de neus. Terki werd op een hoekschop -de eerste voor Lokeren- uit het oog verloren. Compleet ongedekt mocht hij de 2-0 in doel knikken. AA Gent na zo’n 65 minuten voetballen in nauwe schoentjes. Ruim vijf minuten later knalde Miric een derde Lokerse goal hoog in de tribunes. De bonkige Serviër werkte zich te pletter, maar kende weinig geluk in de afwerking.

AA Gent leek op een nieuwe nederlaag af te stevenen, tot de slotfase aanbrak. Minuut 87: invaller Dompé schildert een vrije trap op het hoofd van Rosted, die raak knikt: 2-1. Minuut 89: de mee opgerukte Bronn knalt vanuit de draai de gelijkmaker enig mooi in doel. Enorme ontlading bij de Gentse aanhang, beteuterde gezichten bij Lokeren. Spectaculaire ontknoping na een boeiende pot vrijdagavondvoetbal.