VIDEO. Wat een ommekeer: nonchalant Standard schiet zichzelf in de voet en lijdt na dol slot nederlaag op het veld van Eupen Frank Dekeyser en Glenn Van Snick

01 september 2018

19u49

Bron: Eigen berichtgeving 16 KAS Eupen EUP EUP 2 einde 1 STA STA Standard Jupiler Pro League Een tik voor Standard. De Rouches verloren in Eupen na een slechte tweede helft. Te zegezeker na de 0-1. De nonchalance afgestraft.

Negen minuten. Langer had Standard niet nodig om de wedstrijd in Eupen naar zich toe te trekken. De Rouches begonnen met aanvallende intenties aan de miniderby ‘Am Kehrweg’. De flankverdedigers Fai en Miangue stonden hoog, mochten zich aanvallend uitleven. Met onmiddellijk resultaat. Carcela zette voor, Emond tikte aan de tweede paal binnen. Een verjaardagsgeschenkje voor papa Philippe. Op het juiste moment op de juiste plaats – zoals wel vaker. Wellicht ook een van de redenen waarom Emond in de laatste dagen van de zomermercato niet meer mocht vertrekken naar het Franse Rennes. Dat en het feit dat de Franse eersteklasser een bod deed dat véél te laag lag.

Vanaf de 0-1 speelde Standard een kat-en-muisspelletje met de thuisploeg. Eupen kon enkel dreigen op de tegenaanval en met een paar schoten uit de tweede lijn. Ochoa ging goed plat op pogingen van Keita en Tokoyawa. Maar het was te weinig wat de mannen van trainer Makelele lieten zien. De Rouches controleerden, zonder het gaspedaal in te duwen. Carcela trapte op Van Crombrugge, Mpoku schoot over. En toch kwam Eupen voor de rust nog bijna op gelijke hoogte. Een vrije trap van Luis Garcia dwarrelde op de lat. Een waarschuwing voor Standard – de aandacht niet laten verslappen.

Vuur

Maar de Rouches speelden met vuur in de tweede helft. De slordigheden stapelden zich op. Van Ochoa tot Mpoku. Hoekschoppen werden weggegeven, passes kwamen niet aan, de combinaties verliepen stroef. Ook Michel Preud’homme leek niet echt onder de indruk van zijn ploeg. Nochtans had Carcela Standard op een geruststellende 0-2 kunnen zetten. Zijn schot werd door Van Crombrugge tegen de paal geduwd.

Aan de overkant ging Eupen er steeds meer in geloven. Ocansey mikte naast, Ochoa had een goede redding in huis op een vluchtschot van Luis Garcia. Tien minuten voor tijd moest de Mexicaanse doelman van de Rouches nog eens gepast tussenkomen op een knal van Gnaka. De druk van de thuisploeg steeds meer toe, Standard kwam er niet meer uit. Vijf minuten voor tijd afgestraft door Toyokawa. Eerst lag Luyindama nog weg, in de rebound trapte de Japanner binnen.

Nog eens twee minuten later ontplofte het Am Kehrweg. Luyindama werkte de bal in eigen doel. Van 0-1 naar 2-1 in twee minuten tijd. Je kan het op basis van de tweede helft niet eens onverdiend noemen. De spelers van Standard waanden zich zegezeker na de eerste helft. Dat is nooit een goed idee. Dom puntenverlies.