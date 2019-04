VIDEO. Waasland-Beveren wint voor het eerst in vier maanden, Moeskroen nu echt wel het kneusje van play-off 2 Michaël Vergauwen

21 april 2019

22u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Net niet even miraculeus als de winst van Mathieu Van der Poel in de Amstel, maar toch. Waasland-Beveren won zowaar zijn eerste match in deze play-offs. Voor de Waaslanders was het de tweede driepunter in vijftien wedstrijden. Moeskroen is nu echt wel het kneusje van deze eindronde.

3 op 24. Dat was voor vanavond de erg magere oogst van Waasland-Beveren in de voorbije acht wedstrijden. Sinds 22 december vorig jaar (!) wist het enkel van AA Gent te winnen. Met 1 op 15 gingen ook deze play-offs in geen tijd hopeloos de mist in. Dat kon echter ook gezegd worden van de eindronde van Moeskroen, nog slechts een schim van het Moeskroen dat enkele maanden geleden elke ploeg in problemen bracht.

De twee zwakke broertjes stonden vanavond op de Freethiel tegenover elkaar. 1.364 toeschouwers -inclusief de volle 30 uitsupporters- offerden hun paasavond op aan een partijtje eindeseizoensvoetbal. Gelukkig voor hen had de thuisploeg er zin in. De trainingsarbeid loonde al binnen het openingskwartier, want na een ingestudeerd nummertje op hoekschop wist Verstraete de score te openen. Ook Milosevic, Lulic en Vanzo kregen nadien nog mooie kansen, maar Vasic stond pal. Moeskroen zette daar bitter weinig tegenover. Het kreeg echter hulp van paashaas Keita, die in de zestien aan het shirt van Boya ging hangen. Oliedom, en Moeskroen zomaar op 1-1.

7 goals

Na rust een heel ander, veel scherper Moeskroen. Awoniyi was wakker en dook enkele keren gevaarlijk voor Debaty op. Die stond -weliswaar niet altijd even mooi, maar kom- telkens pal. Na een uitstekende aanval was het echter de thuisploeg die voor de tweede keer op voorsprong kwam. Sluipschutter Milosevic knikte aan de tweede paal een gemeten voorzet van Verstraete binnen en lukte zo al z’n zevende goal in elf matchen. Het volstond voor de eerste Wase zege in deze play-offs. Voor de statistici nog tot slot: van haar vijf laatste zeges won Waasland-Beveren er vier met 2-1. Moeskroen, nochtans enorm op dreef in januari en februari, sleept zich als een coureur met twee platte tubes richting 17 mei.

Meer over Moeskroen

sportdiscipline

sport

voetbal

Waasland-Beveren