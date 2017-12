VIDEO: Waasland-Beveren overklast Standard en buigt achterstand om in verdiende zege Redactie

23u00 0

Een vormdip? Daar was vanavond bij Waasland-Beveren dan toch weinig van te merken. De Waaslanders keken wel tegen een 0-1-achterstand aan op het kwartier, maar wat volgde was een pot eenrichtingsverkeer. Dankzij goals van Seck, Thelin en Ampomah tellen Clement en zijn jongens nu evenveel punten als Standard (25). Beide teams delen de zevende plek in het klassement.

rv Ampomah viert na zijn verlossende 3-1