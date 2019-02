VIDEO. Waasland-Beveren incasseert voor eigen volk oplawaai van jewelste tegen KV Kortrijk: 2-6! Michaël Vergauwen

23 februari 2019

23u00 2 Waasland-Beveren WBE WBE 2 einde 6 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League De ene match is de andere niet. Zo fluks Waasland-Beveren vorig weekend AA Gent opzij zette, zo onherkenbaar zwak presenteerde het zich vanavond. KV Kortrijk trok er zich allemaal weinig van aan en boekte een meer dan verdiende 2-6 overwinning.

Arme Kevin Debaty. Dan mag je al eens spelen, krijg je er meteen 6 om de oren. De doelman, vervanger van de zieke Davy Roef, had zich z’n avondje Freethiel ongetwijfeld anders voorgesteld. “Jean-Marie, Jean-Marie, Jean-Marie”, scandeerde de Beverse spionkop cynisch. Ze bedoelden natuurlijk Jean-Marie Pfaff, die voor de wedstrijd, samen met z’n ploegmaats van toen, gehuldigd werd voor de eerste landstitel -met het toenmalige SK Beveren- van 40 jaar geleden.

Vijf wissels

KV Kortrijk verloor vorig weekend met 1-2 van Charleroi, en dat deed Yves Vanderhaeghe ingrijpen. Een vijfvoudige ingreep werd het, met Kumordzi, Koita, Stojanovic, Rolland en Golubovic in plaats van Azouni, Lepoint, Batsula, Ouali en de geschorste Avenatti. Meer dan geslaagde rotaties van de Kortrijk-coach, zo bleek, want liefst vier van de nieuwkomers scoorden vanavond. Het begon met Kumordzi na 22 minuten. Van dichtbij kon hij amper nog missen. Nog geen vijf minuten later opnieuw bingo, nu via Rolland. Een meer dan verdiende dubbele voorsprong aan de rust.

Waar de thuisploeg apathisch acteerde voor rust, stond er in de tweede helft plots wel een team op het veld. Voor even dan toch. Vanzo scoorde -mooi, via een vrijschop onder de muur- en wat later mocht Forte vanop de strafschopstip aanleggen voor de gelijkmaker. Bruzzese redde echter, en meteen was het Wase momentum alweer voorbij. Voorgoed zelfs, want het laatste halfuur was het al Kortrijk wat de klok sloeg. Koita, Stojanovic, De Sart en Chevalier maakten er nog 2-6 van, invaller Milosevic wist nog te, euh, milderen voor de Waaslanders. Die dropen met het schaamrood op de wangen af. Bijna gered of niet, voor zo’n wanprestatie zijn geen excuses.