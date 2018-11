VIDEO. Waasland-Beveren in miserie door parel van Mercier en gestuntel van VAR Redactie

10 november 2018

22u25 0 Cercle Brugge CER CER 2 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Cercle Brugge sluit de heenronde van de reguliere competitie af met een bonus van vier punten op de uitgestippelde marstabel na een makkelijke 2-0 thuiszege tegen Waasland Beveren. Het team van Yannick Ferrera raakt niet weg onderin, waar het nu ook door Zulte Waregem wordt voorbijgesneld. De prestatie van de Waaslanders was, zelfs rekening houdend met de vele geschorsten, serieus ondermaats. Dat laatste gold ook voor de arbitrage, waarbij de jonge ref Lothar D’Hondt absoluut niet geholpen werd vanuit het VAR-busje.

In zijn zoektocht naar een vijfde thuiszege koos Laurent Guyot voor de vijftiende keer voor een andere basisploeg. Beducht voor het gevaar-Ampomah bleef Vitinho toch op de bank en moest Lambot een tweede keer depanneren rechts achteraan. Kone werd uit het middenveld weggehaald ten koste van Ueda, voorin waren De Belder en Cardona de speerpunten van de 4-4-2.

Yannick Ferrera moest drie geschorsten tegelijk vervangen, en koos er bovendien voor om zonder echte diepe spits te starten. Geen Vellios, geen Forte, maar zes middenvelders in twee rijen van drie waarmee Ferrera hoopte toch af en toe tot aan het doel van Nardi te geraken. In de eerste helft lukte dat alleen met een zondagsschotje van Vanzo en een vrijschop van Bizimana.

Dan had Roef een pak meer werk te verrichten in het bezoekende doel. Met een vroege redding op een schot van Kylian Hazard naar de korte hoek begon hij uitstekend aan zijn missie om een negende gelijkspel uit de brand te slepen. In het zicht van de rust duwde hij ook een verrassende schuiver van De Belder in corner. Cercle was even voorbij het kwartier wel verdiend op voorsprong geklommen toen Mercier een vrijschop haarfijn in de winkelhaak schilderde, en had altijd een strafschop moeten krijgen voor een overduidelijk handspel van Sahlquist. Maar scheidsrechter Lothar D’Hondt zag er geen graten in en ook VAR Kris Bellon gaf via de oortjes mee dat er niks aan de hand was. Merkwaardig.

Nog merkwaardiger was dat halfweg de tweede helft de bal wel op de stip ging, voor een ingebeelde duw van dezelfde Sahlquist in de rug van De Belder. Zelfs na het bekijken van de beelden kende de jongste ref in 1A de strafschop toch toe. De ingevallen Gianni Bruno maakte meteen zijn zesde treffer van het seizoen, de derde vanop elf meter.

Dat het zijn voorsprong nog niet veel eerder had verdubbeld, had Cercle zichzelf aan te rekenen. Gakpé slaagde er immers niet in een doorgekopte bal van Cardona vanop een meter in doel te deviëren. Zo behield Waasland Beveren uitzicht op een punt toen Ferrera op het uur Vellios alsnog in de vuurlinie stuurde, en bij een dubbele achterstand kwam Forte daar ook nog eens bij. Maar zich nog eens vanuit een verloren positie terugknokken lukte de Waaslanders dit keer niet. Het zijn barre tijden voor de blauw-gele fans.