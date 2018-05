VIDEO: Vormer en de ingevallen Vossen zetten scheve situatie recht voor Club in Charleroi TLB

10 mei 2018

Club Brugge is op speeldag acht van de play-offs met 1-3 gaan winnen bij Charleroi. Door de eerste zege in vier wedstrijden komt blauw-zwart een aardige stap dichter bij de titel, want Standard en Anderlecht volgen nu op respectievelijk vier en vijf punten. Club kwam 1-0 achter op Mambourg, maar Ruud Vormer - met een héérlijke vrijschop - en de ingevallen Jelle Vossen - met een goal en een assist - keerden de scheve situatie nog helemaal om. Bekijk de hoogtepunten in de samenvatting!