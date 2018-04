VIDEO: Vintage Charleroi: snedige counters doen Gent de das om, Carolo's winnen na 13(!) matchen nog eens Redactie

22 april 2018

Zo kennen we Charleroi het best: twee vlijmscherpe counters, twee goals. Hoewel Gent enkele prima kansen in elkaar knutselde, ging het toch onderuit in het Stade du Pays. De Buffalo's prijken nu op een vierde stek, de Carolo's kunnen voor het eerst in 13 matchen nog eens zegevieren.