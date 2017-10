VIDEO: Vijf jaar geleden dat Anderlecht én Hein nog eens konden winnen in Mechelen XC en GVS

11u59 0 Photo News

Anderlecht heeft het nooit makkelijk op het veld van KV Mechelen. Het dateert al van 3 november 2012 dat paars-wit er nog eens met de drie punten ging lopen. Tom De Sutter was toen met een hattrick de absolute uitblinker in de knappe 1-4-zege. In de vier duels nadien trok Malinwa tweemaal aan het langste eind, twee keer deelden beide teams de punten.

KV Mechelen is niet enkel het zwarte beest van de Brusselaars, maar ook van Hein Vanhaezebrouck. De succesvolle coach ging er met Gent geen enkele keer met een driepunter aan de haal. Enkel in zijn periode bij Kortrijk wist hij er de volle buit mee te graaien. Op 6 oktober 2012 wonnen 'De Kerels' Achter de Kazerne met 0-2. Meer dan vijf jaar geleden dus dat Vanhaezebrouck nog eens kon zegevieren op bezoek bij Malinwa. Dat belooft voor vanavond.

Hein laatste vijf jaar op Mechelen

2012-'13

KV Mechelen - KV Kortrijk: 0-2



2013-'14

KV Mechelen - KV Kortrijk: 5-2



KV Mechelen - KV Kortrijk: 2-1



2014-'15

KV Mechelen - AA Gent: 0-0



2015-'16

KV Mechelen - AA Gent: 2-0



2016-'17

KV Mechelen - AA Gent: 2-0



2017-'18

KV Mechelen - AA Gent: 1-1

Anderlecht laatste vijf jaar op Mechelen

2012-'13

KV Mechelen - Anderlecht: 1-4



2013-'14

KV Mechelen - Anderlecht: 2-1



2014-'15

KV Mechelen - Anderlecht: 1-1



2015-'16

KV Mechelen - Anderlecht: 2-2



2016-'17

KV Mechelen - Anderlecht: 3-2