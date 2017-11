VIDEO: videoref grijpt in aan de kust, maar werd doelpunt Cordaro wel terecht afgekeurd? Manu Henry

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 4 rv Ref Erik Lambrechts keurde een treffer van Cordaro af na het zien van videobeelden

Het is zo'n fase waarover je kan blijven discussiëren. Cordaro lijkt Zulte Waregem in minuut 54, bij een 2-0 voorsprong voor KVO, opnieuw in de match te brengen. Maar dat was buiten de videoref gerekend, die voorafgaand handspel van Leya Iseka vaststelde. De aanvaller beroerde het leer weldegelijk met de hand. Na het zien van de videobeelden keurde ref Erik Lambrechts het doelpunt uiteindelijk af. Wat vindt u, een juiste beslissing?

