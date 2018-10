VIDEO. Verrassing op Le Canonnier: zwak Gent met 3-1 ten onder tegen Moeskroen RN en XC

30 oktober 2018

Een ongeïnspireerd Gent heeft zijn eerste nederlaag onder Jess Thorup geleden. De Buffalo's gingen met 3-1 de boot in tegen Moeskroen. De manier waarop de Gentenaren zich lieten vernederen, tartte alle verbeelding.

U moet weten: in twaalf competitiewedstrijden scoorde Moeskroen amper zes keer. Vanavond prikte het er tegen AA Gent ineens drie tegen de netten. En dan trof Pierrot nog een keer de deklat. Moeskroen vierde zijn tweede competitiezege van het seizoen, op de bus van de Franse grens terug naar Gent moet het heel stil geweest zijn.

Toen Jess Thorup overnam, kreeg de Deen meteen scherpte in de ploeg. U kent dat wel: een nieuwe meester voor de klas en iedereen wil laten zien dat hij bij de les is. Maar na twee wedstrijden was het effect van de trainerswissel al uitgewerkt. De mentaliteit waarmee de spelers van AA Gent op Le Canonnier aan de match begonnen, was ondermaats. De Buffalo’s verloren nagenoeg elk duel, ze kwamen voortdurend als tweede op de bal. In balbezit wisten ze geen raad met de hoge pressing van Moeskroen. Resultaat: de opbouw was een rommeltje en leidde meestal snel weer tot balverlies. De lange bal dan maar? Die werd regelmatig aangewend, maar leidde ook nergens naar.

Yaremchuk kon wel één keer aan de buitenspelval ontsnappen. Hij omspeelde zelfs Butez, maar verslikte zich dan in zijn controle. De goal viel al snel aan de overkant. Een verrassing was dat niet, maar de manier waarop het doelpunt tot stand kwam, onderstreepte de slapte bij de Buffalo’s. Plastun liet zich te makkelijk op het verkeerde been zetten door Amallah, Kalinic had het schot in de korte hoek kunnen - en eigenlijk moéten - pakken. Maar los van dat alles: de voorsprong van Moeskroen was verdiend.

Uit het niets leek AA Gent langszij te kunnen komen, toen Gulan uitgleed op een verre uitworp van Kalinic. Limbombe mocht alleen op doelman Butez af, tikte de bal voorbij de Moeskroenkeeper en ging vervolgens neer over de doelman. Strafschop oordeelde ref Smet. Niemand leek die beslissing aan te vechten, behalve Kris Bellon, de man in het busje. Smet werd door de VAR aangemaand om naar de beelden te kijken en kwam terug op zijn beslissing. Discutabel allemaal, wat ons betreft. Ten eerste werd Limbombe door Butez duidelijk de doorgang ontzegd naar een bal waar hij nog bij had gekund, voor een quasi zeker doelpunt. En twee: discussiëren over de bewuste fase kon, maar een ‘clear error’ was de eerste beslissing van Smet toch niet?

Gelukkig voor Smet en de VAR deed dat discutabele moment er uiteindelijk niet zoveel toe. Wie had verwacht dat de Buffalo’s zouden revolteren na de strafschopfase, kwam bedrogen uit. AA Gent bleef maar aanrommelen en kreeg nog voor de rust het deksel op de neus. Balverlies van Esiti leidde een scherpe counter van de thuisploeg in. Kalinic kon het schot van Amallah nog afweren, maar tegen de rebound van Van Durmen had hij geen verweer. Gent ging iets beter voetballen na de rust. Butez moest ingrijpen op pogingen van Chakvetadze en Dejaegere, maar uiteindelijk prikte Pierrot aan de overkant nummer drie binnen. De late tegengoal van Chakvetadze was slechts een voetnoot.