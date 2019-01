VIDEO. Verrassing in de Luminus Arena: leider Racing Genk gaat zowaar de boot in tegen Moeskroen, Awoniyi boosdoener in het slot Stijn Joris en Glenn Van Snick

26 januari 2019

22u20

Bron: Eigen berichtgeving 3 KRC Genk GNK GNK 1 einde 2 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Racing Genk heeft zich de tanden stukgebeten op Moeskroen. Les Hurlus gingen in de 90ste minuut met de drie punten aan de haal dankzij een goal van Awoniyi. Niet eens gestolen. Genk kwam over de hele wedstrijd maar aan twee schoten tussen de palen.

Racing Genk startte nochtans in overdrive. Nog voor de eerste minuut was weggetikt, poeierde Malinovskyi al op de paal. De toon leek gezet, maar de Limburgse druk ging even snel weer liggen. Berge viel eerder deze week geblesseerd uit en Pozuelo moest geschorst toekijken. Heynen en Wouters vormden een vrijwel onuitgegeven driehoek met Malinovskyi. Even zoeken op het Genkse middenveld dus. Moeskroen speelde vrijuit en durfde zelfs af en toe de oversteek te maken naar de rechthoek van Jackers. Op het kwartier ging het daar mis voor Genk. Boterberg bekeek een schwalbe. De VAR fluisterde de ref echter in om toch even te gaan kijken. Boterberg herzag zijn eerste beslissing en koos resoluut voor een strafschop voor een overtreding van Aidoo. Correcte beslissing want er was wel degelijk contact. Leye haalde de trekker over en les Hurlus klommen op voorsprong.

Even in het haar krabben bij de Limburgers, maar Genk zocht naar een antwoord. Trossard leek voor de gelijkmaker te tekenen, maar Boterberg haalde zich opnieuw het thuispubliek op de hals. Hij annuleerde de goal voor een voorafgaande overtreding van Samatta op Butez en daar viel echt wel wat voor te zeggen. Dewaest kreeg de volgende goede kans. Na een hoekschop kon hij vrij naar doel trappen, maar hij miste de botsende bal compleet. Geen autoritair Genk. KRC had het overwicht, maar kwam erg moeizaam aan kansen. Vlak voor rusten ontsnapte het zelfs aan de 0-2. Bakic kon na een knappe rush alleen op Jackers af, maar miste zijn lobje compleet.

Wake-up call

Clement herschikte zijn middenveld. Fiolic kwam van de bank voor Wouters. Het bracht niet genoeg teweeg volgens de Genkse coach want nog voor het uur dropte hij ook Zinho Gano in de ploeg voor Ndongala. Maar zelfs na goed een uur had Butez nog geen enkele noemenswaardige redding nodig gehad om Genk van een goal te houden. Alleen Trossard liet af en toe een staaltje van zijn klasse zien. Moeskroen deed er alles aan om het spel zoveel mogelijk stil te leggen en zijn krappe voorsprong vast te houden, soms op het randje. Genk bleef aanmodderen en Leye liet de 0-2 liggen. Was dat dan de wake-up call voor Genk? Samatta ging meteen in de tegenaanval en Butez moest in hoekschop duwen. Die leverde de gelijkmaker op. Trossard trapte, Heynen verlengde en Dewaest joeg de bal van dichtbij tegen de netten. 1-1 met nog iets meer dan een kwartier op de klok. Genk ontketende zijn duivels plots toch. Maehle trapte amper een minuut later op de paal, maar het bleek maar een korte opflakkering.

Storck reageerde en bracht verrassend genoeg met Pierrot een extra spits voor controlerende middenvelder Van Durmen. Best opmerkelijk toch van de voorlaatste in de stand, op het veld van de leider. Storck toonde lef én werd ervoor beloond. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd ontdeed Awoniyi zich knap van Borges en schoof hij de winnende treffer onder Jackers binnen. Verrassing van formaat in de Luminus Arena. Club Brugge krijgt morgen dé kans om drie punten in te lopen, maar dan moet het wel voorbij Oostende. Moeskroen bouwde een feestje met zijn 28 meegereisde fans.

