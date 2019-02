VIDEO. Verloren zoon Idrissa Sylla bezorgt Essevee zekerheid over behoud Jonas Van De Veire

02 februari 2019

23u00 1 Zulte Waregem ZWA ZWA 3 einde 2 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Zulte Waregem is zeker van het behoud. In het slot van een spektakelrijke match zorgde verloren zoon Idrissa Sylla voor de 3-2 tegen Cercle.

‘Never change a winning team’, moet Francky Dury gedacht hebben - de coach hield vast aan de ploeg die vierde in Lokeren. Collega Laurent Guyot redeneerde op dezelfde wijze: na het verlies tegen STVV kwamen vijf nieuwe namen in de basiself van Cercle. Daarbij ook debutant Moussa Marega. Moeilijk om te geloven dat de Fransman de jeugd van FC Porto doorliep. Erg verfijnd was het allemaal niet. Dat was het voetbal voor rust in het Regenboogstadion evenmin, maar veel grote kansen vielen er wél te noteren. Na amper vijf minuten moest Bossut een eerste keer goed tussenkomen bij een enorme mogelijkheid van Gakpé. Seconden later zou Bongonda aan de overkant een vrijschop tegen de paal vuren.

De flankaanvaller van Essevee lag op het kwartier wel aan de basis van de openingsgoal. Hij lanceerde een perfecte voorzet richting Harbaoui - bij Cercle weten ze nog áltijd niet hoe dodelijk de Tunesiër is. De spits bedankte voor de vrijheid door de 1-0 binnen te knikken. Nog voor het halfuur zou Zulte Waregem de voorsprong knullig kwijtspelen. Na een onhandig duel tussen De fauw en Pletinckx profiteerde Bruno in twee keren - de eerste poging bleef net voor de lijn steken in de modder.

Via een schuiver van Mercier en prima kopbal van Bruno zocht de Vereniging nadrukkelijk naar een tweede treffer net voor rust. Alleen viel die aan de overkant. Appin verloor knullig de bal. Bongonda begon aan een rush en speelde op het perfecte moment De Pauw vrij voor doel. Die omspeelde rustig Nardi en legde de 2-1 binnen.

In de tweede helft opnieuw veel grote kansen. De Pauw zag eerst een schot van de lijn gekeerd, Peeters baalde na een knappe redding van Nardi. Op het uur brachten invallers Tormin en Cordona vier minuten na hun invalbeurt Cercle op gelijke hoogte. Die eerste zette de Fransman op weg naar de 2-2. Alleen waren de bezoekers niet de enige die met een gouden wissel uitpakten. In minuut 83 kopte ook de ingevallen Sylla raak. Enkele minuten voor tijd moest De fauw nog zijn doelman bijstaan.

Het bezorgde Essevee een felbevochten zege - én quasi-zekerheid over het behoud. Cercle blijft dan weer achter met 1 op 18 sinds de stuntoverwinning tegen Anderlecht. Ach, zelfs zo’n dip is niet genoeg om in de problemen te komen - merci, Lokeren.