VIDEO. Vanderhaeghe keert terug bij Kortrijk met zege in Oostende TTV

24 november 2018

21u50 3 KV Oostende KVO KVO 1 einde 2 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe en KV Kortrijk kunnen opnieuw vooruitkijken. Na een ietwat gevleide zege (1-2) wipt KVK in het klassement over een onmondig KV Oostende.

Alle ogen waren gericht op Yves Vanderhaeghe. Terug van weggeweest als coach van KV Kortrijk, uitgerekend op bezoek in Oostende waar hij vorig seizoen na een slechte start ontslagen werd. De opvolger van De Boeck kon geen beroep doen op de geschorste D’Haene en Van Der Bruggen, terwijl ook Kagelmacher geblesseerd ontbrak. Bij Oostende geen Tomasevic en dus mocht Lombaerts net als op de Bosuil starten. Canesin raakte in extremis speelklaar, Nkaka was geschorst voor de doorgaans pittige West-Vlaamse derby. Zowel KVO als KVK konden de punten gebruiken met het oog op een rustige terugronde.

De Sint had samen met zijn pieten de weg naar Oostende gevonden, maar zij moesten wachten tot de 18de minuut op het eerste doelgevaar. De strafschop voor KVO kwam uit de lucht vallen. Debutant Batsula kreeg de bal tegen de arm, anders dan twee weken geleden op de Bosuil kreeg de kustploeg deze keer wel een penalty. Zivkovic zette feilloos om, KVO had de vroege voorsprong beet. Echt lang kon Oostende niet genieten van de bonus. Na een prima aanval over links kopte Avenatti de bal beheerst in de bovenhoek op voorzet van Batsula, die zo zijn foutje goedmaakte. 1-1 was uiteindelijk ook de ruststand na een evenwichtige eerste helft, al had Zivkovic daar anders over kunnen beslissen. De Servische Nederlander kwam maar liefst twee keer oog in oog met Kaminski te staan, maar gek genoeg haalde de Kortrijkse doelman het tot twee keer toe.

De onmondigheid van Zivkovic kwam KV Oostende na de pauze al snel duur te staan. Na tien minuten viel het leer in de kluts voor de voeten van Mboyo, die de bal voorbij Ondoa tegen de touwen frommelde. Zo stond het nog voor het uur 1-2, daar waar KVO gezien de kansen eigenlijk altijd op voorsprong had moeten staan. Verheyen bracht met Sakala een tweede spits in het veld en dat leverde meteen een kans op. De voorzet van de doorgebroken Zambiaan was goed, maar niemand bij KVO kon afwerken. Zivkovic mocht na 70 minuten koppen op voorzet van Bataille, maar ook zijn poging was te zwak om Kaminski pijn te doen. De beste kans was voor Sakala, die zijn schot kraakte en zo een unieke kans onbenut liet. De druk van KVO werd groter: Zivkovic trapte in de draai een nieuwe kans naast het doel van Kaminski. Chevalier liet op een zeldzame counter de kans liggen om de match te beslissen en ook Ondoa hield KVO recht op een poging van Ouali.

In het wedstrijdslot nam de druk van de thuisploeg af. Sakala miste in de absolute slotfase nog onbegrijpelijk: de invaller trapte de bal pal op Kumordzi, terwijl Kaminski al uitgeschakeld was. KVO kreeg voldoende kansen om alsnog een punt uit de brand te slepen, maar zag finaal hoe Kortrijk met de punten ging lopen. Vanderhaeghe boekt zo meteen zijn eerste zege in zijn tweede periode bij KVK, waardoor de Zuid-West-Vlamingen over KV Oostende springen naar de tiende plaats in het klassement.

