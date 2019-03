VIDEO. Vanaken wijst Club de weg in Eupen: Gouden Schoen goed voor twee goals Tomas Taecke en Thomas Lissens

10 maart 2019

19u49 5 KAS Eupen EUP EUP 0 einde 4 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Een middagwandeling am Kehrweg, dat werd de laatste verplaatsing in de reguliere competitie voor Club Brugge. Met dank aan Hans Vanaken, die blauw-zwart met twee goals en een assist langs een zwak Eupen leidde.

Twee keer winnen, dat is wat Club Brugge te doen stond kort voor de start van de play-offs. Eerst in Eupen, daar waar de regen met bakken uit de hemel stroomde Am Kehrweg. Mechele nam zijn plaats centraal achterin opnieuw in, Amrabat werd naar de bank verwezen. Vlietinck kreeg het vertrouwen en de voorkeur op Dennis, terug hersteld maar niet in de basiself in Eupen. Na een ietwat stroeve start had Club Brugge aan 45 goeie minuten genoeg om Eupen volledig uit te tellen. De start was ietwat stroef - op goeie kopballen van Wesley en Diatta na was blauw-zwart ongevaarlijk.

Halverwege de eerste helft was het Vanaken die de Bruggelingen op voorsprong bracht. De spelmaker kreeg de bal na een duel tussen Bushiri en Wesley voor de voeten en aarzelde niet. 0-1 voor Club, de tiende van het seizoen voor Vanaken. Amper één minuut later krikte de Limburger ook zijn aantal assists op. De doorsteekpass op Diatta was op maat, de Senegalees lukte zijn eerste treffer in Brugse loondienst. In twee dolle minuten rekende blauw-zwart af met een matig tot slecht Eupen. Club nam wat gas terug, maar scoorde op slag van rust toch een derde keer. Vormer krulde een vrijschop netjes voorbij de muur en voorbij doelman Van Crombrugge, waardoor de wedstrijd na één speelhelft al helemaal gelopen was. (Het verslag loopt verder onder de foto)

Amper afgetrapt was het na de pauze meteen opnieuw raak voor Club. Vormer haalde op rechts de achterlijn en trok de bal goed achteruit naar Vanaken. Die plaatste het leer hard in de bovenhoek, goed voor zijn tweede van de middag. Eupen wist van geen hout pijlen te maken en was pas op het uur voor het eerst in de wedstrijd gevaarlijk. De kopbal van de ingevallen Toyokawa passeerde doelman Horvath, maar strandde tegen de paal. In de 65ste minuut speelde Fall zich goed vrij in de grote rechthoek, maar de aanvaller miste zijn schot volledig. Club nam terug de controle over de wedstrijd, zonder zelf echt gevaarlijk te zijn. Acht minuten voor inrukken was Diatta dicht bij zijn tweede treffer, maar zijn schot met rechts vloog net voorbij de tweede paal.

Club wint dus kinderlijk eenvoudig van Eupen en lijkt klaar voor de play-offs. Als het volgende week ook nog Moeskroen kan verslaan, beginnen de Bruggelingen al bij al met een goeie uitgangspositie aan de nacompetitie. Maximum zes punten achterstand op Genk, dat is niet onoverkomelijk in de wetenschap dat de kloof op een gegeven moment twaalf lengtes bedroeg.