VIDEO. Vanaken schenkt Club met sublieme goal de zege in felle topper tegen Anderlecht, blauw-zwart deelt leiding met Genk YP/SJH

26 augustus 2018

23u00 298 Club Brugge CLU CLU 2 einde 1 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League De eerste echte topper van het seizoen was spannend en meeslepend, maar niet onvergetelijk. Club Brugge snoepte Anderlecht zijn maximum af en deelt de leiding nu samen met Racing Genk. Paars-wit kon te weinig klaarmaken om daar iets tegen in te brengen. Musona bracht Anderlecht nog even terug in de match na de vroege opener van Dennis. Vanaken besliste de partij nog voor rust.

Club - mét Wesley in de basis - opende de topper verstikkend. Anderlecht - mét Vranjes aan de aftrap - moest vanaf de eerste minuut achteruit. Makarenko werd overspoeld en Musona wist niet waar lopen. Al in de derde minuut loonde de Brugse pressing. Op de tweede hoekschop voor blauw-zwart was het raak. Vanaken met de voorzet en Dennis kon al te makkelijk binnen koppen. Daarmee was de honger van de West-Vlamingen niet gestild. Wesley en co bleven komen. Vanaken kon vrij aanleggen in de zestien, maar zijn plaatsballetje was te zacht. Een kwartier lang moest Anderlecht ondergaan, maar net op dat moment kregen de Brusselaars een heel klein beetje greep op de match. De looplijnen van Dimata bezorgden de Brugse verdediging problemen. De jonge spits van paars-wit haalde de achterlijn. Santini devieerde zijn voorzet nog even en van aan de penaltystip kon Musona volledig vrij raak trappen. Gebalde vuist bij Vanhaezebrouck. Alles te herdoen.

De gelijkmaker haalde het tempo uit de match. Na 20 intense eerste minuten koelde de topper wat af. Dennis werd nog een keer gevaarlijk. Hij schudde Milic af aan de achterlijn en kon helemaal vrij de zestien in. Afleggertje voor Rezaei, maar Didillon stond sterk te keepen. Trebel vond Dimata nog een keer, maar diens schot miste deze keer elke richting. De match leek nog wat verder uit te doven tot Club toch toesloeg. Knappe dubbelpas tussen Vanaken en Vormer. De Nederlander met een afgemeten tik en Vanaken kon alleen de zestien in. Bornauw kwam te laat en durfde niet meer ingrijpen. Didillon op het verkeerde been en Vanaken maakte er van dichtbij 2-1 van. Het draaide veelal rond de Limburger bij Club. De ideeën kwamen van zijn rechter.

De tweede helft begon met twee halve kansjes voor Anderlecht. Saelemaekers en Santini - weliswaar afgevlagd - misten het doel. Club Brugge prikte terug via Rezaei, maar Vranjes transformeerde zijn schot in een hoekschop. De intensiteit van het eerste kwartier keerde nooit terug in de match. Club Brugge kwam dichtbij de beslissing toen Poulain een hoekschop van Vanaken tegen de binnenkant van de paal kopte. Didillon kon de bal nog net bemachtigen. FCB had de controle, maar maakte het zichzelf nog even lastig toen Poulain een opzichtige overtreding op Amuzu beging. Vertenten wees in eerste instantie naar de stip, maar de VAR floot hem terug. Vrije trap net buiten de box. Dimata trof de muur. Verder kwam Anderlecht niet en zo sneuvelde het laatste maximum in het Jan Breydelstadion. Club neemt het commando bovenaan in de Jupiler Pro League over, maar kan vanavond op de eerste plek het gezelschap van Genk krijgen. Anderlecht, Antwerp en Standard zitten mee in het spoor van de leider.

