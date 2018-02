VIDEO: Van Driessche gaf drie strafschoppen en floot oerdegelijke wedstrijd 17 februari 2018

Vanavond geen speler in de hoofdrol, maar wel een scheidsrechter. Bram Van Driessche floot een dijk van een wedstrijd en nam samen met zijn collega's telkens de juiste beslissing. Het ging niet altijd over kleine beslissingen, want Van Driessche floot drie keer voor een strafschop.

De eerste penaltyfout werd gemaakt door Nastic, die net binnen de zestien zijn voet liet hangen bij Diaby. Vanaken nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de bal voorbij Vukovic, pal in het midden van het doel.

Na een uurtje was het de beurt aan diezelfde Vanaken om de penaltyfout te maken, op bijna exact dezelfde manier. Ook hij liet zijn voet hangen, net binnen de zestien en Pozuelo dook er maar al te graag over. Karelis, die eerder al de 0-1 binnenduwde, wilde graag zijn tweede maken. Zijn strafschop was veel te wild en vloog een dikke meter naast het doel.

Acht minuten voor tijd leek Club de wedstrijd in handen te nemen en drie punten in Brugge te houden. Tot Nakamba de bal met zijn arm probeerde tegen te houden en Van Driessche niet anders kon dan naar de stip te wijzen. Nu eiste Malinovskyi de bal op, zijn poging was wel succesvol en hij bezorgde Genk een welverdiend punt.