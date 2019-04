VIDEO. Union klopt nu ook een zesde eersteklasser, want ook Kortrijk gaat voor de bijl ESK

13 april 2019

21u57 0 KV Kortrijk KVK KVK 0 einde 1 USG USG Union Jupiler Pro League Union wipte Anderlecht en Genk uit de beker en versloeg nu al vier eersteklassers in de play-offs. Het bezit geen ticket voor Europa maar het gaat wel resoluut op kop in groep B. Een zwak Kortrijk ziet daarmee een einde komen aan een reeks van vier overwinningen op rij.

Neen, dit was duidelijk niet het KV Kortrijk van de eerste drie wedstrijden. Het kwam amper tot uitgespeelde acties wat ook wel te maken had met het verdienstelijke stoorwerk van de bezoekers. Maar het was nooit een excuus voor een recital verkeerde voorzetten van onder anderen Hines-Ike en Chevalier die diep onder het normale niveau bleven.

Toch had Kortrijk voor de pauze al rustig op voorsprong kunnen staan. Drie keer mocht een thuisspeler van dichtbij uithalen maar geen van de drie ballen kwam binnen het kader terecht. Het begon met Stojanovic die De Sart niet beloonde voor een knappe raid: hij trapte over. Batsula deed niet beter: hij kreeg een bal van Lepoint aangeboden maar vlamde op zijn beurt onbeheerst over. Lepoint zelf kon amper missen toen hij plots vanaf de strafschopstip mocht uithalen maar de bal zag sterven op de bovenlat. Anders Kristiansen moest in die tijd twee keer handelend ingrijpen bij afgeweken schoten van een middelmatige Avenatti.

Aan de overkant kreeg Joel Pereira het bij zijn debuut tijdens de eerste helft een stuk rustiger. De ManU-huurling werd toen alleen maar opgeschrikt door een afstandsschot van Gerard dat naast keilde. Union had wel wat in huis, vooral de vaardige Anas Hamzaoui, de enige echte Brusselaar in het team, die met regelmaat Stojanovic en Batsula oprolde op zijn flank.

De inbreng van de Zuid-Afrikaanse international Tau gaf ritme aan de bezoekers. Het ging vaker counteren en bij een inworp kon de vrijstaande Selimani zo inschieten: 0-1. Twee tegenacties van de Brusselaars hadden zelfs helemaal dodelijk kunnen zijn voor de West-Vlamingen maar beide keren redde Pereira oog in oog met de doorgebroken aanvaller, eerst Niakate, dan Tau. Het verplichtte de thuisploeg om voldoende volk achterin te houden.

KVK had dan wel balbezit maar dreigde amper. Kristiansen moest enkel maar een vlam van Chevalier uit de korte hoek houden. De pas ingevallen Ezekiel kopte de bal hard tegen de grond maar niet in doel. En aan het einde van de toegevoegde tijd haalde Joel Pereira nog een opmerkelijke retro boven: die ging over doel.