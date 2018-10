VIDEO. Twee owngoals en een discutabele penaltyfase: STVV en Club Brugge verdelen de buit na een boeiende partij Tomas Taecke en Xander Crokaert

27 oktober 2018

22u24 6 STVV STV STV 2 einde 2 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Club Brugge kon vandaag voor de vijfde keer op rij niet winnen. Blauw-zwart stond aan de rust voor op bezoek bij STVV, maar moest mede door een blunder van Letica opnieuw vrede nemen met een puntendeling.

Winnen was de boodschap voor Club Brugge, dat in zijn laatste vier wedstrijden niet één keer de volle buit pakte. Leko kon geen beroep doen op Vossen en Danjuma en zag in de aanloop van de wedstrijd op Stayen ook nog eens Dennis en Denswil uitvallen. Zo mocht Decarli nog eens spelen en kregen ook Diatta en Schrijvers een nieuwe kans. Mata verving Vlietinck op rechts. Bij STVV nog steeds geen Bezus, terwijl ook De Norre geblesseerd moest toekijken.

Club nam niet de start waar het op gehoopt had op het bruin-groene kunstgras in Haspengouw. Sint-Truiden was scherper en kreeg ook de eerste grote kans in de wedstrijd. De doorgebroken Kamada plaatste de bal mooi rond Letica, maar zag het leer via de paal naast gaan. Een slap schotje van Schrijvers was het enige wapenfeit namens blauw-zwart. STVV kreeg na 18 minuten wat het verdiende. Diezelfde Kamada trapte binnen het bereik van Letica, maar de Kroaat liet het leer knullig over de doellijn rollen.

Club was van slag, even speelde STVV de bezoekers helemaal zoek. Eén fase vlak voor het halfuur deed de match evenwel helemaal kantelen. Na slordig terugspelen van Garcia haalde Steppe Wesley onderuit, maar Lardot gaf het voordeel aan Vanaken, die de bal van dichtbij onbegrijpelijk over schoot. Na tussenkomst van de VAR kwam Lardot op zijn stappen terug. Penalty voor Club en deze keer schoot Vanaken wel raak. De Bruggelingen voelden zich plots wel in hun sas op het kunstgras: eerst trapte Schrijvers op de deklat, even later klom Club toch op voorsprong. Schrijvers kopte de prima voorzet van Vanaken overhoeks binnen, waardoor blauw-zwart ondanks de blunder van Letica toch met de voorsprong ging rusten.

STVV kwam opnieuw scherp uit de kleedkamers. Boli trapte en kopte net naast of over, ook Kamada liet een degelijke kans liggen. In de omschakeling waren Vanaken en Schrijvers net niet zuiver genoeg om de match in een beslissende plooi te leggen. Ruim tien minuten voor inrukken kregen de Truienaars wat ze verdienden. Poulain wou een voorzet met het hoofd ontzetten, maar zag hoe de bal via de voeten van Rits buiten het bereik van Letica in de eigen doelmond viel. Een enorm knullige en ongelukkige owngoal, maar daar was men bij STVV niet rouwig om.

Geen van beide ploegen nam vrede met een gelijkspel en dus bleef het tot de slotfase spannend. Vormer trof de lat op vrijschop, Cools verslikte zich toen hij alleen op Steppe mocht afgaan. De beste kansen waren nog voor de ingevallen Rezaei, maar die slaagde er niet in de match te beslissen.

Club kan zo voor de vijfde keer op rij niet winnen. De Bruggelingen naderen tot op twee punten van Racing Genk, dat morgen wel nog in Luik in actie komt. STVV blijft zevende nadat het opnieuw een topclub in bedwang hield.

