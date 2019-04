VIDEO. Twee goals, maar ook rood voor Malinovskiy in bokskamp van het zuiverste soort tussen Genk en Gent Yari Pinnewaert & Kjell Doms

06 april 2019

22u25 3 KRC Genk GNK GNK 2 einde 1 GNT GNT KAA Gent Belgisch voetbal Zes op zes voor Genk in eigen huis deze play-offs. De competitieleider herpakte zich na de nederlaag tegen Antwerp en knokte zich naar een 2-1 overwinning tegen AA Gent.

Bokskamp van het zuiverste soort in de Luminus Arena. Open vizier en meppen maar. AA Gent nam de eerste paar rondes voor z’n rekening, vooral omdat Genk z’n dekking niet verzorgde. Gent counterde nadat Trossard een hoekschop pardoes in de voeten van David trapte. Enkele tellen later moest Vukovic voorkomen dat Sorloth Genk een koude douche bezorgde. AA Gent deed het prima in de openingsfase met de sterke Noor en alomtegenwoordige Birger Verstraete in de hoofdrol. Thorup koos voor Esiti als vervanger van de geschorste Vadis en Dejaegere nam op de rechterflank de plaats in van de geblesseerde Dompé.

VAR met dienst Erik Lambrechts riep scheidsrechter Visser tot de orde. De arm van Bronn was weg van zijn lichaam, in dat geval maakt het niet meer uit hoe hard de bal getrapt is en of hij eerst een ander lichaamsdeel raakt. Terechte strafschop

Genk bleef zichzelf in nesten werken. Maehle stond te slapen op een voorzet van Souquet en ontsnapte omdat Asare op de bal op de paal mikte. Genk dreigde het eerste halfuur één keer. Kaminski dook goed in de hoek om een vrijschop van Malinovskyi uit doel te houden. Het sein voor de leider om zelf wat tikken uit te delen. Trossard draaide randje zestien om zijn as en wilde de bal in de hoek krullen. De kromme werd een rechte, in de handen van Kaminski. Het einde van de eerste helft naderde en Gent leidde op punten. Tot Malinovskyi op de arm van Bronn knalde in de zestien. VAR met dienst Erik Lambrechts riep scheidsrechter Visser tot de orde. De arm van Bronn was weg van zijn lichaam, in dat geval maakt het niet meer uit hoe hard de bal getrapt is en of hij eerst een ander lichaamsdeel raakt. Terechte strafschop, al zorgde die fase meteen voor veel consternatie op sociale media. Malinovskyi gaf de bal een teder kusje om hem dan staalhard in de benedenhoek te knallen. Genk haalde opgelucht adem en trok zelfs nog met een dubbele voorsprong naar de kleedkamers. Diezelfde Malinovskyi zag zijn trap op diezelfde Bronn afwijken, Kaminski voor een tweede keer geklopt. Genk mepte Gent daar al knock-out.

In de tweede helft probeerde Gent nog recht te krabbelen, maar de beste kansen waren nog voor Genk. Junya Ito wrong zich tussen Asare en Bezus en draaide de bal tegen de verste paal. De Japanner behoorde andermaal tot de Genkse uitblinkers en kreeg een open doekje van het thuispubliek. Timothy Derijck zorgde in de slotfase nog voor wat spanning door de aansluitingstreffer te scoren. Gent claimde nog een strafschop nadat Lucumi de bal met de hand beroerde, maar zijn arm was naast het lichaam. In de blessuretijd kreeg Malinovskyi nog rood nadat hij Verstraete na een duel met de schoen in het aangezicht raakte. Een zware sanctie voor de Oekraïner die op het eerste zicht niet de intentie had om Verstraete te raken.

Racing Genk sluit de eerste play-off week af met een 6 op 9 en legt de druk opnieuw bij Club Brugge en Standard. Wat er maandag ook gebeurt, de Limburgers ontvangen Club Brugge komende zondag als leider in de Luminus Arena.