VIDEO. Tussenkomsten van VAR zorgen voor puntendeling op Freethiel

10 maart 2019

00u19 0 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League In een wedstrijd waarin niets meer het spel stond, hebben Waasland-Beveren en Zulte Waregem de punten verdeeld. Bongonda – die eerder al goed weg kwam met geel voor een elleboogstoot - zette de bezoekers halfweg de tweede helft op voorsprong, maar Andrijasevic zette – na tussenkomst van de VAR – de eindstand op het bord (1-1).

Waasland-Beveren verzekerde zich vorige week op het veld van KV Oostende van het behoud in 1A en kwam dus zorgenvrij aan de aftrap tegen Zulte Waregem. Op de lauweren rusten zat er evenwel niet in voor de Waaslanders, want zij waren het publiek een stevige reactie verschuldigd na de zware 2-6-thuisnederlaag van twee weken geleden tegen KV Kortrijk. Bovendien had Custovic aangegeven dat hij niet tevreden zou zijn met enkel de redding. De Bosniër wilde met Waasland-Beveren absoluut nog weg van de voorlaatste plaats en aasde dus op puntenwinst in de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie. Custovic had tegen Zulte Waregem trouwens een ‘surprise van de chef’ gezorgd, want centraal achterin mocht de 19-jarige Costa Ricaanse verdediger Alexis Gamboa zijn competitiedebuut maken. Keita verdrong dan weer Bizimana naar de bank.

Zulte Waregem had in het slot van de reguliere competitie ook nog weinig te winnen of te verliezen, maar Franky Dury en zijn manschappen willen in een goeie flow aan play-off II beginnen en dus duldde ook hij geen verslapping. Dury bracht met Bürki en Walsh (hersteld van zijn voetblessure) twee nieuwe flankverdedigers tussen de lijnen op de Freethiel, ten nadele van De fauw en Tardieu.

Na een studieronde van een klein kwartier opendeden de bezoekers de debatten, maar Seck (tegen zijn ex-club) buffelde de eerste kans naast. Aan de overzijde kopte Vukotic op Bossut, die kort nadien de doorgebroken Boljevic van de openingsgoal hield. Voorts weinig spektakel in de eerste helft, die veeleer bol stond van de slordigheden aan beide kanten. Op slag van rust had de thuisploeg nog een unieke kans om alsnog met een voorsprong de kleedkamer op te zoeken, maar Milosevic – die de geblesseerde Forte was komen vervangen – besloot op Bossut terwijl Verstraete de rebound op de paal mikte.

Stonden beide doelmannen in de eerste helft pal, dan was dat ook in het begin van de tweede periode het geval. Eerst haalde Roef een volley van De Pauw van onder de lat en meteen daarna reageerde Bossut attent op een schot van Verstraete. Halfweg de tweede helft braken de bezoekers dan toch de ban. De Pauw bediende met een hakje Bongonda, die de 0-1 in het hoekje legde. De tegengoal zorgde voor stevige frustratie bij de thuisploeg, want Bongonda had kort voordien meer dan slechts geel verdiend voor een elleboog. Waasland-Beveren ging dus op zoek naar gerechtigheid en die volgde al snel. Andrijasevic zag de gelijkmaker eerst nog afgekeurd door Boterberg, maar na tussenkomst van de VAR was de 1-1 dan toch een feit. Dat was meteen ook de eindstand, enerzijds omdat Milosevic – die had echt zijn avondje niet – voor Waasland-Beveren twee kansen op de winning-goal de nek omwrong en anderzijds omdat de Sylla de 1-2 afgekeurd zag wegens buitenspel.