VIDEO. Toyokawa bezorgt Eupen de zege tegen Waasland-Beveren dat de rode lantaarn deelt met Lokeren Redactie

02 december 2018

23u00 1 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Slechts één doelpunt kregen we te zien aan de Kehrweg. Eentje van Yuta Toyokawa. De Japanner schonk met zijn kopbaldoelpunt Eupen zo de 1-0-zege tegen Waasland-Beveren. Trainer Adnan Custovic staat na de nederlaag van vanavond samen met Lokeren (dat vrijdag een punt pakte tegen Gent) op de laatste plaats.

Geen al te beste start voor Adnan Custovic. De nieuwbakken coach van Waasland-Beveren ging van start met een 1-2-nederlaag tegen Moeskroen, vanavond volgde een nieuwe domper. Zo begint Custovic dus met nul op zes aan operatie redding. Het maakt zijn opdracht niet meteen makkelijker. Vrijdag had Lokeren namelijk al een punt gepakt tegen Gent en zo komen de Waaslanders naast de buren te staan in het klassement. Elf punten en een gedeelde laatste plaats is voorlopig het verdict.

De man die voor de nederlaag van Waasland-Beveren zorgde was Yuta Toyokawa. De Japanner koos goed positie op een voorzet van Mamadou Fall en kon de 1-0 ongedekt in de zestien binnen koppen. Goed voor zijn vierde treffer van het seizoen. Kansen kregen we nauwelijks te zien aan de Kehrweg al liet Boljevic na de rust de gelijkmaker wel liggen. Hij mocht alleen op doelman Van Crombrugge afstormen, maar besloot te centraal. In het slot kreeg Eupen nog enkele mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen, maar het bleef bij 1-0. Eupen doet een prima zaak in de strijd voor het behoud. Met 19 punten staan de troepen van Makelélé in de buik van het klassement op de elfde plaats.