VIDEO. Topper tussen Standard en Anderlecht definitief gestaakt nadat uitfans zich blijven misdragen

12 april 2019

21u17 248 Standard STA STA 2 uitgesteld 0 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Somber dieptepunt voor de Belgische competitie. De topper tussen Standard en Anderlecht is nog in de eerste helft definitief afgefloten. De Anderlecht-fans bleven maar bommen en vuurpijlen op het veld gooien uit protest. Standard leidde op dat moment met 2-0 na goals van Marin en Mpoku.

Het ongenoegen van de Anderlecht-fans bereikte vanavond een triest dieptepunt op Sclessin. Al in de achtste minuut begon de paars-witte aanhang bommetjes op het veld te gooien na een goal van Halilovic, die toen nog werd afgekeurd. In minuut 23 maakte Marin er met een listige vrijschop dan toch 1-0 van en daardoor nam het protest alleen toe. Ref Erik Lambrechts staakte de partij een eerste keer, maar na een tiental minuutjes verschenen de spelers weer op het veld. Na ingrijpen van de VAR kreeg Standard echter een strafschop - Kara werd met zijn tweede geel van het veld gestuurd - en Mpoku maakte er 2-0 van. Daardoor was het hek helemaal van de dam. Er volgden opnieuw flink wat bommetjes en vuurpijlen en dan vond de wedstrijdleiding het welletjes. Hij besliste om de match definitief te staken.

De directie van RSC Anderlecht keurt het gedrag van vanavond ten strengste af. Dit is absoluut ontolereerbaar voor het voetbal.



La direction du RSC Anderlecht condamne fermement le comportement de ce soir. C'est absolument intolérable pour le football. #RSCA RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link