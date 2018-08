VIDEO. Tienkoppig Gent kruipt door het kleinste gaatje: videoref ziet in het slot penalty, Eupen blijft verweesd achter GVS

19 augustus 2018

21u52 8 KAS Eupen EUP EUP 2 einde 3 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Niet zonder moeite is AA Gent gaan winnen op het veld van Eupen. Na een knotsgek begin stond het na negen minuten al 1-2. Eupen verweerde zich nadien kranig, vijf minuten voor tijd lukte dan ook de verdiende gelijkmaker. Tot Visser na tussenkomst van de videoref het leer prompt maar terecht op de stip legde na een trekfout. Verstraete sleepte zo nog de drie punten uit de brand. Tussendoor vielen de Buffalo's met tien na een tweede gele kaart voor Vadis. Gent staat na de overwinning op een zevende stek met 7 op 12, Eupen is gedeeld laatste.

Een furieus begin aan de Kehrweg. Na negen minuten lagen al drie goals in het mandje. Eerst krulde de kwieke Toyokawa fraai voorbij Kalinic, maar de Buffalo’s stelden meteen orde op zaken. Vadis haalde in één tijd knap uit, Rosted kopte enkele tellen later via de deklat binnen. Eupen was niet van slag en voetbalde voor rust nog enkele prima kansen bij elkaar, maar het stond halfweg 1-2.

Na rust waren de kansen haast op één hand te tellen. Limbombe schoot recht op de knikker van Van Crombrugge – even groggy -, Kalinic dook uitstekend in de voeten van Pollet en keek een trap van Ocansey over. Toch nog suspense in het slot. Eerst pakte Vadis een tweede gele kaart, Eupen leek te profiteren toen Garcia via een Gents been vijf minuten voor tijd het leer tegen de touwen krulde. Maar de videoref eiste nog de hoofdrol op. Hij riep scheidsrechter Visser naar de zijlijn, Blondelle hing bij een voorzet inderdaad aan het truitje van Plastun. Eupen voelde zich bekocht, Verstraete trok het zich niet aan en vlamde de 2-3 binnen.

