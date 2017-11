VIDEO: Thomas Buffel brengt atypische biografie uit: "Een handleiding voor elke jonge voetballer" Mathieu Goedefroy

De Belgische sportliteratuur is opnieuw een voetbalbiografie rijker. Ditmaal is het Genk-kapitein Thomas Buffel die zijn leven uit de doeken doet. In 'Entourage' gaan Buffel en schrijver Philip De Hollogne wel een stap verder dan de klassieke biografie. "Het is een totale handleiding voor jonge voetballers en hun ouders geworden", aldus Buffel in een gesprek met onze videoman. "Het educatieve aspect is heel belangrijk."

'Entourage' ligt vanaf 4 december in de boekhandels.

