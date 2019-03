VIDEO. Swingend Lokeren zwaait 1A uit met klinkende zege tegen Cercle

17 maart 2019

Bron: Eigen berichtgeving 0 KSC Lokeren LOK LOK 3 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Tja. Weten ze op Daknam ondertussen dat er al een paar seizoenen geen 34 speeldagen meer zijn? Met fris, enthousiast voetbal versloeg Lokeren vanavond een belachelijk slecht Cercle Brugge. Voor het eerst dit seizoen scoorden ze drie keer.

Had Lokeren heel het seizoen maar zo gespeeld… Gedreven, speels, zonder de minste druk ook natuurlijk. ’t Moet zijn dat tegen de degradatie vechten écht verlammend werkt. Zie KV Mechelen vorig seizoen, en de Waaslanders nu. Oké, Cercle Brugge speelde met een veredeld B-elftal (en dat eerste team is ook al niet veel soeps), maar toch. We gaan het kind niet met het badwater weggooien, helemaal dood is dit Lokeren niet. Of wat gezegd van coach Glen De Boeck? Alsof er nog een play-off 1 ticket op het spel stond: zo gedreven coachte hij. De aard van het beestje.

Jongeren Mbayo en Benchaib kregen van de trainer een nieuwe kans, en als zij de toekomst van Sporting Lokeren zijn, dan oogt dat allemaal nog niet eens zo zwart. Het jonge duo bokste een leuke aanval in elkaar, Lokeren zowaar op voorsprong. ’t Zou de voorbode van een afscheid in schoonheid blijken. Cevallos en Skulason diepten nog voor rust de score uit, de eerredder van Gakpé was er eentje voor de statistieken. Lokeren neemt afscheid van 1A met een klinkende zege.