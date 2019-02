VIDEO. STVV springt over Gent en Anderlecht naar vijfde plaats na 4-1-zege tegen Eupen, Boli scoort tweemaal Filip Kevers & Yari Pinnewaert

03 februari 2019

21u55 1 STVV STV STV 4 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League STVV boog niet zonder moeite een vroege achterstand om in een 4-1 voorsprong, springt zo naar plaats vijf, knikkert Anderlecht uit de top zes en zet meteen ook AA Gent onder druk.

De uitslagen van de deze namiddag indachtig wisten de Kanaries al voor de aftrap tegen Eupen wat er op het spel stond: plaats 5. Een uitgelezen kans dus om op te schuiven in de rangschikking en concurrenten AA Gent en Anderlecht onder druk te zetten. Marc Brys sleutelde nauwelijks aan het team dat de vorige speeldag van Cercle Brugge won. Alleen Garcia, toen geschorst, nam zijn plaats weer in ten nadele van Samy Mmaee. De nieuwe Japanse spits Kosuke Kinoshita geraakte dan toch speelgerechtigd en nam plaats op de bank.

Van een studieronde was geen sprake op Stayen. STVV zette de tegenstander meteen onder druk. Maar het openingsdoelpunt viel aan de overkant waar Toyokawa een verre knal van Keita, onderkant lat, in de rebound onhoudbaar binnen knikte. De thuisploeg reageerde allerminst aangeslagen. Asamoah vuurde eerst een waarschuwingsschot af. En nog voor minuut 20 stond de stand weer gelijk nadat Kamada een slecht afgeweerde bal van Blondelle tegen de netten pegelde. STVV drong enorm aan, maar altijd wel die gevaarlijke counters indachtig. Zo miste Keita ei zo na de 1-2. En dan schudden De Sart en Boli een wereldcombinatie uit hun voeten. Boli trapte het opwippertje van De Sart in één tijd en overhoeks voorbij Van Crombrugge: 2-1. Diezelfde Van Crombrugge hield Eupen nog in de match door op slag van rust een gericht afstandsschot van Asamoah onschadelijk te maken.

Opdracht voor STVV was de voorsprong na rusten zo snel mogelijk uit te diepen. Maar er bleef gif zitten in het spel van Eupen en de kanaries speelden met vuur. Kansen bleven echter uit, aan beide kanten. Tot Eupen tien minuten voor tijd gepakt werd met het eigen wapen: de counter. Acolatse zette zich helemaal door op rechts en bediende voor doel Boli die het leer mooi over Van Crombrugge devieerde en zo zijn tweede goal van de avond lukte. Match gespeeld. De Sart dikte uiteindelijk nog aan tot (te) zware 4-1 cijfers. Stayen danste als vanouds.