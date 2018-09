VIDEO. STVV smeert Antwerp eerste nederlaag aan: De Norre luidt ondergang in met pareltje Alain Ronsse

22 september 2018

22u23 8 STVV STV STV 2 einde 0 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Antwerp heeft op Stayen zijn eerste nederlaag van het seizoen opgelopen. Voor STVV scoorden De Norre in het begin van de tweede helft en Kamada in de slotminuut. Voor de ploeg van Marc Brys is het de derde zege op rij na Oostende en Gent.

Weekendkrant, pagina 32. Vooruitblikkend op de match tegen Antwerp, heeft STVV-coach Marc Brys het over een epidemie die zijn spelersgroep de voorbije dagen teisterde en de maatregelen die de club trof om die in te dijken. Zo werd de spelers onder meer opgedragen geen handen meer te schudden. Vlotter gezegd dan gedaan, want wat doe je als aanvoerder bij de begroeting, voor de aftrap, van de spelleider, zijn assistenten en de kapitein van de tegenpartij? Botaka hield zich aan de geplogenheden. Hij drukte ref en grensrechters de hand en gaf er Haroun nog een kus bovenop. Als Faris zich begin volgende week ziek meldt, weten we waarom.

STVV miste voor dit duel de geschorste Bezus en dat is niet niks. "Hij is een van onze betere spelers", verklaarde Brys. Samen met Teixeira dé beste? De taak van Bezus werd overgenomen voor Asamoah. Tijdens het eerste kwartier viel die diep terug om de bal op te vragen, maar veel deed hij er niet mee. Naargelang de wedstrijd vorderde koos hij hoger positie en dat liet STVV toe overwicht af te dwingen.

Of was het Antwerp dat het initiatief aan de tegenstander overliet? Hoe dan ook, de eerste helft verliep zonder veel doelgevaar. Beide ploegen bleven netjes in de organisatie, de doelmannen kozen voor de lange bal en de meeste doelpogingen vlogen meters over of naast. Behalve de strakke uithaal van Refaelov. Zijn knal, na een lange ren, werd door Steppe met de vuisten in hoekschop verwerkt.

Even voordien liet de thuisploeg een goede kans liggen. Opare verloor stuntelig de bal, De Sart had Ceballos op Bolat kunnen afsturen, maar talmde te lang, zodat het niks werd. En wie een wervelend Antwerp had verwacht, in het verlengde van de thuismatch tegen Zulte Waregem, kwam bedrogen uit. In uitwedstrijden laat de Great Old het spektakel over aan zijn fans.

De tweede helft was nog maar vier minuten bezig toen STVV toch op voorsprong kwam. De Norre krulde een voorzet van Ceballos heerlijk binnen. Daarmee maakte de linksback alles goed, want tot dan had hij allesbehalve secuur verdedigd.

Die 1-0 had voor goed gevolg dat de match openbrak. Rodrigues schoot nipt naast de verste paal. Boli verprutste een open kans om de voorsprong van STVV op te drijven. Van Damme kwam in de rug van de Truiense defensie een paar centimeter te kort en Bolingi kopte over. De nervositeit steeg en Lambrechts haalde zijn gele kaart boven. Eén, twee, drie, vier keer. Daarmee zat hij met nog een kwartier te gaan aan zijn gemiddelde.

In minuut 72 verscheen Mbokani tussen de lijnen ter vervanging van Opare. Kon 'Dieu' het tij nog doen keren voor Antwerp? Hij kreeg er de kans niet toe. In de toegevoegde tijd viel het doek met een doelpunt van de ingevallen Kamada.