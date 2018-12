VIDEO. STVV rondt knappe 12 op 12 op de Bosuil: Antwerp in hemd gezet SJH

01 december 2018

22u22 0 Antwerp ANT ANT 1 einde 3 STV STV STVV Jupiler Pro League STVV blijft verrassen. Een week na de stunt tegen Anderlecht, klopten de Kanaries op een erg volwassen manier ook Antwerp. Marc Brys zette Laszlo Bölöni schaakmat voor eigen publiek. Een domme strafschopovertreding van Bolat hielp STVV in het zadel, maar daarna maakten de Truienaars het geslepen af via Bezus en Garcia.

Na vijf minuten Govea geblesseerd verliezen en 120 seconden later ging de bal ook nog eens op de stip na een overtreding van Bolat op De Sart. Botaka zette feilloos om en STVV klom al vroeg op voorsprong. Een rampstart voor Antwerp zou je denken, maar Bölöni en co mochten eigenlijk nog van geluk spreken. Ze hadden net zo goed met tien kunnen staan. Bolat kwam met geel goed weg. Hij deelde wel degelijk een slag uit aan De Sart. Ref Put hield het bij geel en videoref Christof Virant stuurde niet bij. Er zouden in die eerste helft nog wel wat vreemde beslissingen volgen. STVV mocht zich even later helemaal benadeeld voelen. Antwerp scoorde net na het kwartier de gelijkmaker. Jukleröd bracht voor maar de bal week af via Tomiyasu en viel achter de kansloze Steppe in doel. Alleen had de scheidsrechter opnieuw de ogen dichtgedaan voor een overduidelijke duwfout van Lamkel Zé op Bezus. Toch mocht het spel door en scoorde Antwerp de gelijkmaker. Brys wist even niet meer waar hij het had aan de zijlijn.

Collega Bölöni kon niet achterblijven. Hij ging net niet door het lint na een niet gefloten overtreding van De Norre op Buta. Scheidsrechter Put had moeite om de wedstrijd onder controle te krijgen. Even later kon de bal ook aan de overkant op de stip. Mbokani stond plots vrij in de kleine rechthoek, maar kon niet afdrukken omdat De Norre hem tegen de grond liep. De Bosuil reageerde woest, maar Put liet betijen. STVV maakte het Antwerp knap lastig. Er lag dan ook bijzonder veel ruimte voor de Truiense counters. Bezus - minstens een handvol keer hardhandig tegen de grond gewerkt - verdeelde bij de Limburgers. Toen Antwerp Garcia aan de linkerkant helemaal vergat, sloeg de Oekraïener toe. Subtiel tikje van zijn Spaanse ploegmaat net op het moment dat Borges even indommelde en Bezus liep gepast in en schoot knap via de paal raak. STVV opnieuw op voorsprong. Vlak voor rusten kreeg De Sart nog een goede kopkans en trapte Refaelov net naast.

Bölöni herschikte in de pauze en bracht Hairemans voor Opare. Brys moest even later ook ingrijpen. Smaakmaker Bezus had vooraf al last van de voet en kon niet verder. Antwerp dwong even iets meer greep op de match af, maar STVV kreeg de kansen. De Norre trapte tegen de onderkant van de lat. Kamada miste van dichtbij. Antwerp gaf veel meer kansen weg dan gebruikelijk, maar de Truienaars vergaten het af te maken. Antwerp verloor daarop ook Arslanagic met een blessure. Met Rodrigues moest Bölöni vlak na het uur al zijn derde invaller opsouperen. Zo had Antwerp plots zes aanvallende spelers op het veld staan. Van tactiek was amper nog sprake: alles of niks. Het werd niks. STVV klaarde de klus dan toch. Kamada bracht hard voor. De bal bleef hangen en Garcia werkte af. 1-3 en een heel volwassen STVV diende Antwerp voor de tweede keer al dit seizoen een nederlaag toe. Zo kan je Sint-Truiden meteen omdopen tot het zwarte beest van de Great Old. Van de zes laatste duels die de twee met mekaar uitvochten, won Antwerp er maar ééntje. Vier keer trokken de Limburgers aan het langste eind. De Kanaries parkeren zich voorlopig dankzij een straffe 12 op 12 netjes naast Anderlecht op de vierde plek. De Limburgers zetten na 17 speeldagen een bijzonder knappe 30 op 51 neer. Antwerp laat de kans liggen om naast leider Genk te komen en dreigt zondag naar de vierde plek af te zakken.