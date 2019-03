VIDEO. STVV moet tevreden zijn met punt in Moeskroen na kansenfestival

FKS

10 maart 2019

19u53 1 Excel Moeskroen MOU MOU 1 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League STVV schoot op Le Canonnier zichzelf in de voeten. In de eerste plaats door de match na de 0-1 niet helemaal dood te doen. In de tweede plaats omdat ze met elf tegen negen er nog niet in slaagden Moeskroen over de knie te leggen. Met dat ene punt valt STVV trouwens uit de top zes en hebben ze komende week thuis tegen Gent een overwinning nodig om in play-off 1 te geraken.

Bernd Storck moest noodgedwongen sleutelen aan zijn team. Hij posteerde Benson in plaats van de geblesseerde Leye. En Van Durmen verving de geel geschorste Friede. Brys kon, op Endo na, rekenen op een volledig fitte kern. Maar hij pakte wel verrassend uit met Mmaee als vervanging voor de ook al geschorste Teixeira. Voor de rest op het Truiense wedstrijdblad dezelfde namen als vorige week in Jan Breydel.

De thuisploeg deelde de eerste prikken uit. Maar de kanaries namen snel over. De Sart miste eerst nog een grote kans door het leer in de rebound onbesuisd over te knallen. Maar toen Botaka aan de tweede paal Kamada vond, stond het nog voor het kwartier 0-1. STVV kreeg uitstekende kansen om de score snel te verdubbelen maar Asamoah en Kamada misten, alleen voor Butez, de nodige koelbloedigheid om het ook helemaal af te maken. Moeskroen reageerde via Van Durmen (over) en Bakic (te slap op Steppe). Zo bleef de match best aangenaam om volgen. Op het half uur had het trouwens altijd gelijk moeten staan. Maar Bakic trapte het leer alleen voor Steppe onbegrijpelijk over. Moeskroen was nu baas. En toen Benson zich goed doorzette op rechts en voor doel Awoniyi perfect bediende, hingen de bordjes weer gelijk. De rest van het slotkwartier had verder weinig om het lijf. Al moest Butez nog alles uit zijn kast halen op een poging van Botaka. 1-1 na een spektakelrijke eerste helft.

De goede eerste helft kreeg niet onmiddellijk een verlengstuk in de tweede helft. Al hadden STVV en Steppe geluk dat een lob van Ammalah op het dak van het doel belandde. Het was STVV dat nu terug moest en noodgedwongen aasde op de counter. Die kwam er niet uit. Gevaarlijk waren de kanaries wel op stilstaande fases. Zo had Acolatse altijd beter moeten doen met een ingestudeerde vrijschop van Kamada. Diezelfde Kamada was er wel heel dichtbij toen hij eerst Butez op zijn vond weg en vervolgens zijn rebound van de lijn zag gekeerd door Godeau. Zo bleef de match spannend. Een tweede gele kaart voor Gulan en dus rood kwam de kanaries extra goed uit natuurlijk. Tegen tien leek De Sart snel te kunnen profiteren maar Butez -alweer hij- liet zich niet vangen. De tussenstanden in Gent en Anderlecht indachtig had STVV geen andere keuze om te winnen. Het pad leek voor hen geëffend te worden toen Lardot ook een tweede geel trok voor Boya. Moeskroen dus de laatste tien minuten nog met negen. Wat volgde was een stormloop richtig Butez, natuurlijk. Maar wel een stormloop zonder overleg. En dus bleef het 1-1.

