VIDEO. STVV en Standard houden elkaar in evenwicht na meer dan te pruimen pot voetbal FDZ

08 december 2018

23u00 2 STVV STV STV 1 einde 1 STA STA Standard Jupiler Pro League Leuke voetbalavond in Sint-Truiden. Negentig minuten rennen, hollen en goed voetbal. Intense match, 1-1.

Regen en wind. Heel veel regen en heel veel wind. Bon Jovi – rockgod uit een niet zo ver verleden - met ‘Livin on a prayer’, gevolgd door JeBroer met ‘Kind van de duivel’ door de boxen. Én een wedstrijd tegen Standard. Pakweg vijftien jaar geleden zou Stayen een half uur voor de wedstrijd in lichterlaaie gestaan hebben. Met mooie vooruitzichten. Ploeteren door de modder – in plaats van op dat ellendige kunstgras -, twee ploegen die zich negentig minuten à fond geven. Nostalgie.

Vanavond was Stayen raar maar waar niet eens uitverkocht. Nochtans draait STVV vlotjes mee in de top zes en spelen ze uitstekend voetbal onder Marc Brys. Met als wekelijkse uitblinkers Roman Bezus en Daichi Kamada. De Japanner schudde na vijf minuten Kosanovic van zich af, kapte de Standard-verdediger uit en trapte op Ochoa. Een eerste waarschuwing voor de Rouches – zij begonnen niet eens onaardig. Mét Oulare voor het eerst in de ploeg van bij de aftrap. Preud’homme had zijn ploeg op scherp gezet na de blamage van vorige week in Brugge. De mentaliteit zat goed.

Lestienne mikte naast, even later bracht Steppe goed redding op een schot van de flankspeler. Maar Sint-Truiden heeft van die plotse ritmeversnellingen. Tik-tak en dan zijn ze aartsgevaarlijk. Boli knalde van net buiten de zestien op de paal, de spits zag zijn poging in minuut vijfentwintig – heerlijk steekbal van Bezus – gered door Ochoa. De Mexicaan leek onklopbaar. Opnieuw Boli, met een kopbal deze keer, de Standard-doelman bokste weg. De twee ploegen moesten even op adem komen. Tien minuten ongeveer. Dan moest Steppe alert zijn op een rechtstreekse hoekschop van Kosanovic, terwijl De Sart aan de overkant naast trapte. Hij mocht nochtans alleen op Ochoa afgaan. Vervelen deed het niet op Stayen. En vlak voor de rust mocht de thuisploeg dan toch juichen. Vanheusden stapte verkeerd uit, Kamada ontweek iedereen – inclusief Ochoa – en tikte binnen. Helemaal onverdiend was dat niet gezien de kansen.

In de tweede helft probeerde Standard de match meteen in handen te nemen. Fai trapte naast, maar zette op het uur Oulare knap op weg naar Steppe. Hij omspeelde de STVV-doelman en trapte binnen. Eerste basisplaats, eerste doelpunt. Op de knieëen, vingers in de lucht. Na al dat blessureleed werden al die maanden revalideren beloond op Stayen. Oulare speelde een sterke wedstrijd. Stevig in de duels, hard werkend bij balverlies. Standard mag gerust zijn: the best is yet to come bij Oulare. Hij bleef sprintjes trekken, ook al zat hij zo dood als ‘ne pier’. Doorzetten voor het team, dat doe je op die manier. Vol overtuiging.

Het bleef voor de Rouches wel oppassen voor de tegenprikken van Sint-Truiden. De Norre besloot op Ochoa en De Sart trapte onbesuisd over – die bal had erin gemogen. Richting laatste fluitsignaal bloedde de wedstrijd dood. Geen van beide ploegen was nog in staat om het verschil te maken. Tachtig minuten intens voetbal. Best aangenaam. Het was gestopt met regenen, de wind was gaan liggen. Stayen liep leeg. Op de tonen van You’ll never walk alone. Bon Jovi had ook gemogen.

