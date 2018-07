VIDEO. Strafschop? Of had de VAR toch moeten ingrijpen? Standard-penalty zorgt voor stevige discussies DMM

27 juli 2018

Sleutelmoment in de overwinning van Standard. Net wanneer Gent beter in de wedstrijd komt en vroeg in de tweede helft zijn voet naast de Luikenaars zet, lopen de mannen van coach Yves Vanderhaeghe tegen een ongelukkige penalty aan. Mpoku legt de 2-1 makkelijk binnen, maar mocht de Luikse elfmeter eigenlijk wel doorgaan?

Op het eerste zicht zijn we geneigd te zeggen van wel. Het is immers duidelijk dat Esiti na een foute controle een domme overtreding op Mpoku begaat. Er is contact en dus is het wat dat betreft 100 procent penalty. Maar er is meer...

Cavanda, de man die de voorzet in de Gentse zestien gaf, stond buitenspel. De mee opgerukte rechtsback kon door het niet vlaggen van de assistent-scheidsrechter gewoon doorgaan. De voorzet kwam, Esiti ging in de fout en Mpoku overwon. De VAR besliste om niet tussen te komen in de fase en zo ging de elfmeter gewoon door. Sneu voor Gent, welgekomen voor Standard.

