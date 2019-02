VIDEO. Stojanovic zadelt Lokeren in extra tijd met zoveelste nederlaag op Michael Vergauwen

02 februari 2019

23u00 1 KV Kortrijk KVK KVK 2 einde 1 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League ’t Was allemaal nog niet erg genoeg. Lokeren leek lang op weg naar een gelijkspel, maar incasseerde in de… 94ste minuut alsnog de 2-1 tegen KV Kortrijk. Weg puntje van de hoop. Je zou er compassie mee krijgen.

Geen eerste punt in 2019. 0 op 15 in het nieuwe jaar. Weg laatste sprankeltje hoop. Wat een mokerslag incasseerde Lokeren vanavond. De zoveelste uppercut van het seizoen. Zelfs de eeuwige optimist ligt uitgeteld tegen het canvas. 3 op 36 op verplaatsing: slechter kan bijna niet en ook tegen Kortrijk was Lokeren lange tijd nérgens. Veel slechter kon niet. Avenatti had Kortrijk op slag van rust meer dan verdiend op voorsprong gebracht. KVK - nochtans allesbehalve sterk in eigen stadion dit seizoen - leek op weg naar een makkelijke driepunter.

Oei, KVK

Leek, want de West-Vlamingen gingen op hun lauweren rusten en kwamen onherkenbaar zwak uit de kleedkamer. Lokeren zette op zijn beurt hoger druk. De Waaslanders kwamen snel na rust zelfs op gelijke hoogte. Doelpunt: Saroka, na de eerste Lokerse kans van de match. Oei, KVK. Voor de Wit-Russische spits was het zijn eerste doelpunt voor Lokeren, ook al zijn z’n statistieken best wel ok bij de nationale ploeg van Wit-Rusland: 7 goals in 14 interlands. Het was vanavond pas zijn eerste basisplaats sinds 18 augustus vorig jaar, toen hij mocht starten tegen Standard.

Allegaartje

Saroka kreeg verrassend de voorkeur op wintertransfer Reznicek, ’t was niet het enige wit konijn uit Glen De Boecks hoge hoed. Zo kregen ook Cevallos, Ben-Harush en Verhulst een basisplek, ten koste van De Ridder, Diaby en De Wolf. Veel indruk maakte dat bont allegaartje niet, maar plots stond het wél 1-1. In de wetenschap dat KV Oostende gisteravond verloor, naderde Lokeren zo tot op 8 punten van de Kustboys. Nog altijd veel, maar toch.

Doodsvonnis

’t Mag echter niet zijn voor Lokeren dit seizoen. In letterlijk de allerlaatste seconde van de blessuretijd keerde dame Fortuna hen nogmaals de rug toe. De ingevallen Stojanovic tekende - in de kluts - het doodsvonnis van de Waaslanders. 2-1, Lokeren knock-out.

