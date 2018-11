VIDEO. Standard wint met de vingers in de neus en is in eigen huis een maatje te groot voor Eupen FDZ

24 november 2018

19u52 0 Standard STA STA 3 einde 0 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Met de vingers in de neus. Standard had geen moeite met een zwak Eupen en pakt zes op zes in de competitie. En nu uitkijken naar de matchen tegen Sevilla en Club Brugge.

Negentien seconden had Standard twee weken geleden nodig in Kortrijk om te scoren. Vandaag kreeg Orlando Sá al na vijftien seconden een kans(je) – zijn kopbal was te zwak. Snelle starters, die Rouches. Vijf minuten later mikte Carcela naast. De Rouches namen de wedstrijd meteen in handen. Moet erbij gezegd: Eupen gaf een bijzonder makke indruk. Te vaak de foute keuze, draaischijf Luis Garcia zat niet in de wedstrijd en David Pollet kreeg vooraan geen poot aan de grond. Druk naar voren was onbestaande, voetballend een oplossing vinden evenzeer.

De negentien seconden van Kortrijk werden negentien minuten op Sclessin. Carcela werd aangetrapt voor de zestienmeter, Kosanovic trapte de vrijschop binnen met een gelukje – de bal week af in de Eupense muur. De Servische verdediger gaf zijn eerste basisplaats van het seizoen zo wat extra glans. Een minuut na de 1-0, schoot Bastien voorlangs. De volledige controle bij Standard. Wervelend was het allemaal niet. De thuisploeg liet zich in slaap wiegen door Eupen, maar ze waren tenminste af en toe dreigend. Carcela zette Lestienne op weg naar doel, de flankaanvaller besloot voorlangs. Vijf minuten voor de rust zette Laifis zich door tot in de zestienmeter. Daar werd hij aangetrapt door Bushiri – duidelijker zal een strafschop zelden zijn. Mpoku trapte feilloos binnen. Pas in blessuretijd van de eerste helft moest Standard-doelman Ochoa een bal pakken. De poging van Marreh was zoals de wedstrijd van Eupen: zwak.

Makelele bracht met Milicevic een verse kracht na de rust. Op zoek naar meer creativiteit en aanvallende daadkracht. Maar Standard bleef baas op Sclessin. Lestienne trapte na een leuke aanval van schuin op doel, Van Crombrugge duwde in hoekschop. Met de kopbal van Sá had de doelman dan weer minder moeite. Het laatste half uur was lange tijd een maat voor niets. Standard hoefde niet meer, Eupen kon niet beter – tristesse uit de Oostkantons. Een gewillig slachtoffer. Nog twee keer mochten de thuisfans juichen. Mpoku trapte de 3-0 mooi binnen van net buiten de zestienmeter en Oulare maakte zijn debuut.

Een degelijke generale repetitie van de Rouches. Negentig minuten lang geconcentreerd, drie keer gescoord en een clean sheet. Donderdag wacht Sevilla in de Europa League. Voetbal van een ander niveau. Dan zal er wél het beste Standard nodig zijn.