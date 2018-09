VIDEO. Standard weet weer wat winnen is: Rouches halen het dankzij Djenepo met 1-3 in Oostende FRANK DEKEYSER

30 september 2018

19u36 4 KV Oostende KVO KVO 1 einde 3 STA STA Standard Jupiler Pro League Moussa Djenepo heeft voor rust gezorgd bij Standard. Met zijn twee doelpunten loodste de Malinees de Rouches naar een zege in Oostende. De overwinning die ze nodig hadden in Luik (1-3).

Na ongeveer tien minuten wond Michel Preud’homme zich op langs de zijlijn. De armen breed, aan het praten met assistent Emilio Ferrera. Carcela had voor de tweede keer nagelaten om de bal simpel breed te leggen op Cavanda. De Marokkaan kapte naar binnen en schoot hoog over. Te vaak op zoek naar eigen succes, ’t werd hem dit seizoen wel vaker verweten. Maar Carcela herpakte zich snel, trok zelfs een spurtje van zeventig meter na balverlies. Als aanvoerder moest hij wel het goede voorbeeld geven. Standard voetbalde overigens gedisciplineerd in Oostende. Uit op revanche na de nederlaag op Anderlecht en de uitschakeling in de beker tegen Knokke. De Rouches waren geconcentreerd, geduldig, wachtten het juiste moment af en scoorden na vijfentwintig minuten. Marin legde de bal in de rug van de Oostendse verdediging, Djenepo nam mooi aan en werkte beheerst af over Ondoa. Mooie goal van de Malinees. Standard controleerde, de kustploeg kon daar amper iets tegenin brengen. Aanvallend niet goed genoeg – een doelpunt van Sakala werd terecht afgekeurd voor buitenspel, maar voorts… Een schotje van opnieuw Sakala, meters over. Het moet frustrerend zijn voor Gert Verheyen. 0-1 aan de rust.

De tweede helft kon niet beter beginnen voor Standard. Na drie minuten reageerde Djenepo sneller dan iedereen op geharrewar in de zestienmeter. Hij trapte koeltjes binnen. Zijn derde doelpunt in een week tijd – ze hebben hem gemist tegen Knokke. Feest in bezoekersvak en op de Standard-bank. En het werd allemaal nog mooier voor de Rouches. Op het uur stuurde Carcela Djenepo weg, Milovic maakte de fout, scheidsrechter Dierick gaf strafschop. Emond zette zich achter de bal en schoot binnen. De overwinning was dan al binnen. De thuisploeg was nog drie keer gevaarlijk. Banda miste onbegrijpelijk oog in oog met Ochoa – mooie voetreflex van de Mexicaan, dat wel. En Faes mikte na een hoekschop nog op de lat. De 1-3 van Banda in de absolute slotfase was slechts een voetnoot.

Vlak na affluiten stapte Michel Preud’homme uit de dug-out. Een knuffel voor Laurens De Bock van Oostende. Een glimlach op het gezicht. Blij met de overwinning, fier op de prestatie van zijn ploeg.