VIDEO. Standard springt naar vierde plek na eenvoudige thuiszege tegen pover Oostende FDZ/XC

22 december 2018

23u00 5 Standard STA STA 3 einde 1 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Standard had geen enkele moeite met KV Oostende: 3-1. De drie punten waren logisch, de voorlopige vierde plaats is een feit. Up next: Charleroi op tweede kerstdag.

Ze konden hun geluk niet op in Luik. De speaker herhaalde het tot twee keer toe voor de aftrap. De decibels naar omhoog.

Voorts gingen de handen op mekaar voor Red Lion Victor Wegnez én voor ex-speler Junior Edmilson – wat een ontvangst kreeg die, zeg.

Sclessin had er met andere woorden zin in. De spelers duidelijk ook. Na amper een minuut spelen kwam Standard op voorsprong. Ochoa trapte snel uit, Bataille trapte naast de bal en werd daarna uitgekapt door Djenepo, de Malinees werkte rustig af. Het plan van Gert Verheyen mocht meteen de vuilbak in. De Rouches startten in overdrive, KV Oostende kreeg geen tijd om te ademen. Vanheusden kopte een hoekschop net over en naast, Marin trapte de 2-0 wel binnen. Vanop vijfentwintig meter in de benedenhoek, Ondoa ging niet vrijuit.

Het was zo’n avond waarop het niet wilde lukken voor de kustploeg. Matig in de passing, niet stevig genoeg in de duels. Keer op keer afgetroefd. In minuut 23 mocht Vanheusden helemaal vrijstaand binnenkoppen. Zijn eerste doelpunt bij de profs – hij hield er een bloedneus aan over.

Bij Standard ging de voet dan toch even van het gaspedaal. Het voetbal werd slordiger, plots was het allemaal een paar procent minder. Alleen profiteerde Oostende niet van de ruimte die er bij momenten lag. Enfin, grote kansen kregen de bezoekers ook niet. Daarvoor speelden ze het te slecht uit. Zivkovic toonde zich een paar keer niet scherp genoeg, de laatste pass was niet zuiver genoeg. Één bal tussen de palen. Ochoa kon de kopbal van Lombaerts rustig oprapen.

De tweede helft was er één om snel te vergeten. Standard hoefde niet, Oostende kon niet. Controlevoetbal bij de thuisploeg. Af en toe iets te zeker van hun stuk.

Zo leidde dom balverlies van Luyindama tot een goede mogelijkheid voor Sakala. In plaats van af te leggen op de vrijstaande Vandendriessche, trapte hij slap op een verdediger. Tekenend voor de wedstrijd van de bezoekers. Bij Standard mocht Marin nog één keer vrij aanleggen, de Roemeen mikte deze keer naast. Emond verlengde voorlangs met het hoofd. De eerredder van Boonen voor Oostende viel pas diep in blessuretijd.

Een overwinning waar weinig op aan te merken valt. Een moordende start met drie doelpunten = drie punten én steviger in de top zes. De Rouches maken zich op voor hun laatste wedstrijd voor de winterstop. De clash met Charleroi in het Stade du Pays op Boxing day. Dat wordt nog één keer knallen.