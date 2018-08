VIDEO. Standard spoelt Europese kater door met zege op (andermaal) matig Lokeren Kjell Doms

18 augustus 2018

19u50 8 KSC Lokeren LOK LOK 0 einde 3 STA STA Standard Jupiler Pro League Standard weet weer wat winnen is. De Rouches zwoegden zich op Daknam naar een 0-3-zege. Vorm gegeven door Paul-José Mpoku en Mehdi Carcela.

Flashinterview bij de rust. Sébastien Pocognoli vond Standard een helft lang ‘dominant’ tegen Lokeren. De Luikse linksachter had geen ongelijk, maar wat ben je met dominantie als je die niet kunt omzetten in doelpunten. Standard miste voor rust punch in de Lokerse zestien. De Rouches bleven hangen in vierde versnelling en konden niet doorschakelen naar vijfde, laat staan zesde. Carcela en co kregen Lokeren niet uit hun comfortzone.

De Waaslanders kwamen beter voor de dag dan de één op negen in het klassement deed vermoeden. Peter Maes stond opvallend positief te coachen langs de zijlijn. Alleen hadden zij het nóg moeilijker dan Standard om een kans(en) bij mekaar te voetballen. De mooiste aanval van de thuisploeg leidde tot een strafschopgevalletje. Cevallos speelde Laifis uit, maar zocht dan echt het contact met de Cyprioot. Verboomen gebaarde dat er niets aan de hand was, terecht.

Aan de overkant dreigde Standard vooral met schoten vanuit de tweede lijn. Cimirot - een van de vier nieuwkomers in de basiself van Standard in vergelijking met de wedstrijd tegen Ajax - knalde naast. Ook Marin en Mpoku probeerden het van buiten de zestien, zonder succes.

Als er een slot moet geforceerd worden, kijken ze in Luik toch vooral naar Mehdi Carcela. Dit was het soort wedstrijd dat de Marokkaan zou kunnen beslissen met een flits, zijn moment zou nog komen. Eén tempoversnelling van hem leverde Standard de beste kans op voor de rust. Sá, de vervanger van Emond, zag zijn schot afgeblokt door Mijat Maric. 225 competitieminuten zonder doelpunten, and counting.

De teller zou uiteindelijk stranden op 245 doelpuntloze minuten. Met dank aan een oerdomme ingreep van Jakov Filipovic. De Wolf kon een schot van Marin niet klemmen, Filipovic omarmde Sá zo opzichtig dat Verboomen niet anders kon dan de bal op de stip te leggen. Mpoku knalde de nul staalhard van het bord.

Opluchting op de Luikse bank. Die was er even voordien ook toen Ochoa een geweldige save in huis had om De Ridder van de 1-0 te houden. Tien minuten voor tijd was de eerste Luikse zege in drie matchen een feit. Carcela schudde een banaanschot uit zijn linker. Bastien dikte aan tot 0-3. Drie deugddoende punten voor de Rouches. Lokeren blijft op zoek naar zijn eerste competitiezege.