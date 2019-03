VIDEO. Standard opent play-off 1 met zege: Djenepo zorgt met geniale goal en fraaie assist voor ommekeer tegen Antwerp GVS

29 maart 2019

23u00 14 Standard STA STA 3 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Standard heeft dankzij een ijzersterke tweede helft play-off 1 ingezet met een 3-1-zege tegen Antwerp. Mbokani zette ‘The Great Old’ in de eerste helft op voorsprong, maar de aan rust ingevallen Djenepo zorgde voor Luikse schwung én de totale ommekeer. Eerst scoorde hij zelf met een geniale ingeving , nadien schotelde hij Cavanda de 2-1 voor. Laifis tekende in het slot nog voor de 3-1-eindstand. Standard springt zo (voorlopig) naar een tweede plek, Antwerp blijft laatste.

Vier minuten ver in de opener van play-off 1 kreeg Marin veel ruimte van de Antwerp-defensie, het afstandsschot van de Roemeen spatte uiteen op de paal. Iets voor het halfuur brak Mbokani aan de overzijde de ban. Na een knappe controle op een lange bal maar ook met een portie geluk zette hij de Standard-verdediging in de wind. De 0-1 onder doelman Ochoa schuiven was vervolgens een koud kunstje voor de goalgetter. Niet veel later bediende de Congolese spits ook nog eens Refaelov, maar de Israëliër mikte over doel. Standard kreeg op zijn beurt weinig voor mekaar.

Na de pauze staken de Rouches een tandje bij. Mede dankzij Djenepo, die bijzonder gretig aan de rust was ingevallen. Niet toevallig zorgde hij voor de gelijkmaker. Marin sneed met een knappe actie de zestien binnen, de ingevallen Malinees duwde het leer enig fraai achter het steunbeen binnen.

Standard rook bloed en verhoogde de druk. Bolat stond pal op een kopbal van Bokadi. Een Luikse hoekschop zorgde voor onrust, Arslanagic bracht redding op de lijn. Meteen daarna ontplofte Sclessin helemaal. Djenepo - alweer hij - bracht de bal na een uitstekende actie voor, Cavanda trapte die voorbij Bolat: 2-1. Uiteindelijk viel er nog een derde Luikse treffer. Laifis verlengde een voorzet van Marin in doel.

Standard springt in de stand met 30 punten over Club Brugge (28 ptn) naar de tweede plaats, op twee punten van Racing Genk. Antwerp blijft zesde met 25 punten, achter Anderlecht (26) en AA Gent (25). Morgen (20u30) gaat Anderlecht op bezoek bij Racing Genk. Zondag ontvangt Club Brugge om 18u AA Gent.