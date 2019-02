VIDEO. Standard kent weinig moeite met hekkensluiter Lokeren en hijst zich naast Club op tweede plaats Frank Dekeyser en Manu Henry

15 februari 2019

22u19 5 Standard STA STA 3 einde 1 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League Het was niet flitsend, het was goed genoeg. Standard mag na de zege tegen Lokeren vanuit zijn luie zetel kijken wat de concurrentie doet. Play-off 1 is bijna een feit.

Arme Davino Verhulst. Laat ons zo maar beginnen. Zijn verdediging was in de beginfase een recipe for disaster. Niet op de afspraak. De doelman redde een schot van Marin, was sterker dan Lestienne in een rechtstreeks duel, pakte de kopbal van Vanheusden miraculeus en ging goed plat op een schuiver van Carcela. Er was op dat moment een kwartier (!) gespeeld. Lokeren dreigde zelf één keer, Hupperts kopte onhandig op doel na een goede voorzet van Terki.

Standard was krachtig, dominant, voetbalde goed tussen de lijnen. De Luikse lucht doet hen goed. In minuut zestien stak Lestienne goed diep tot bij Marin, de Roemeen zette Verhulst op het verkeerde been met een heupbeweging en tikte binnen - het kon niet blijven duren. Mooie goal.

Arme Glen De Boeck. Hij moest toezien hoe zijn ploeg werd overvleugeld, maar ook hoe de spelers slordig omsprongen bij de ruimte die er soms lag. Musona vermocht niets tegen Bokadi en Vanheusden, Hupperts loopt graag en veel, maar is niet efficiënt. Guus trapte tien minuten voor de rust de beste kans van de bezoekers onstuimig over. De aanval was mooi, de teruglegger van Skulason ook, de afwerking ondermaats.

Het stond op dat moment al 2-0 voor de Rouches. Laifis tot bij Mpoku - heerlijke pass buitenkant voet -, die legde terug tot bij Lestienne. De flankaanvaller trapte hard en precies binnen in de bovenhoek. ‘Max’ vormde een hartje, slofte naar de dug-out en omhelsde Preud’homme, Ferrera en een paar ploegmaats. Het waren bij momenten flarden van de oude Lestienne die we zagen. Flukse dribbels, versnellingen bal aan de voet. Hard works pays off. Lestienne heeft er een lap op gegeven tijdens de winterstage. Vijf minuten voor de rust stond het nog bijna 3-0. Emond onderschepte een slechte terugspeelbal, Verhulst redde.

Je moet het Lokeren dan wel nageven. Ze kropen in de tweede helft niet achteruit. Integendeel, ze zochten de aansluitingstreffer. Eerst wat terughoudend met veelal balbezit, later werden de prikken scherper. Ochoa duwde een schot van Overmeire in hoekschop en de Mexicaan maakte zich goed breed op een poging van Deschacht na een scherpe counter. Een wake-upcall voor Standard. Eentje die zijn effect niet miste.

Een minuut na de kans voor de bezoekers zette Carcela Emond op weg naar Verhulst: 3-0. Er was wat kritiek op de aanvaller de laatste weten. Gisteren sprak Emond zoals het hoort : met de voeten - knap overhoeks afgewerkt. Game over. De eerredder van Deschacht was niet meer dan een voetnoot. Slecht verdedigd bij de Rouches, goed binnengekopt door de verdediger. Lestienne kreeg nog een applauswissel, zijn vervanger Goreux blijft een publiekslieveling.

Arm Lokeren. Nog vier wedstrijden hebben ze om zich te redden. Twaalf op twaalf wellicht een must. De Boeck zal elf Overmeires nodig hebben. Jongens die negentig minuten lang met de borst vooruit spelen. Sinon...

Heel diep zijn de Rouches niet moeten gaan vanavond. Een zege op automatische piloot. Op de juiste momenten gescoord. Standard staat nog zeker tot morgenmiddag op een gedeelde tweede plaats. Alleen de achterstand op Racing Genk blijft significant. Benieuwd of ze die ooit weggewerkt krijgen. Play-off 1 lijkt dan weer een zekerheid in Luik. Toch?