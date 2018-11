VIDEO. Standard boekt in Kortrijk eerste uitzege sinds eind september, Lestienne scoorde al na 19 seconden Frank Dekeyser en Manu Henry

11 november 2018

19u52 2 KV Kortrijk KVK KVK 0 einde 2 STA STA Standard Jupiler Pro League Een uitgekookt Standard heeft voor het eerst sinds begin oktober nog eens een competitiewedstrijd gewonnen. De Rouches klopten Kortrijk en vinden opnieuw aansluiting bij de top zes.

Een vliegende start. Dat had Standard nodig in Kortrijk. De Rouches landden vrijdag pas in de late namiddag in Luik, de voorbereiding was kort. En die vliegende start kwam er ook. Mpoku dolde met zijn verdediger, Bastien kraakte zijn schot, maar Lestienne stond op de goede plaats en werkte beheerst af. Snel, sneller, snelst - er waren amper negentien seconden gespeeld.

Bij Kortrijk moesten ze even bekomen. Maar na tien minuten herstelden ze het evenwicht. De Sart trapte op doel, Ochoa redde goed. En de Mexicaan had even later geen moeite met een poging van Chevalier. Aan de overkant mikte Carcela op Kaminski, het schot van Lestienne na uitglijden van Hines-Ike miste richting en de vrije trap van Mpoku ging naast. Vervelen deed het nooit in het Guldensporenstadion. Kansen langs beide kanten, gele kaarten evenzeer. Vijf in de eerste helft, waarvan enkele na een pittige overtreding. Strijd! En bij momenten goed voetbal.

De thuisploeg maakte goed gebruik van de flanken. Mboyo kopte een voorzet van Chevalier tot twee keer toe naast, Kanu kopte een voorzet van D’Haene te slap in de handen van Ochoa. De Rouches moesten op adem komen.

Een vliegende start. Dat had Kortrijk nodig na de rust. Bijna kwam die er ook. Chevalier zag Kanu staan in de zestienmeter, de Braziliaan was te verrast en trapte onbeholpen naast. Moeilijke wedstrijd voor de ex-speler van Anderlecht – in de tang bij het duo Luyindama-Vanheusden. Opnieuw een uitstekende prestatie van de Belgische belofteninternational, trouwens. Leider van de defensie. Quasi onberispelijk.

Kortrijk bleef de druk opvoeren, kansjes werden gemist. Telkens weer met Kanu in een negatieve hoofdrol. Niet scherp genoeg in de zone van de waarheid.

Één keer kwam Standard uit de omknelling. Mpoku zette zich door, leek af te werken, maar werd op de hielen getrapt door D’Haene. Scheidsrechter Alen wees naar de stip, Mpoku trapte hoog binnen. 0-2 en wedstrijd gespeeld. Eindelijk nog eens een overwinning voor de Rouches.In de competitie toch al geleden van 7 oktober tegen Club Brugge. Degelijk, slim en volwassen gespeeld. Het gaspedaal moest niet worden ingedrukt. Een deugddoende zege. In Luik gaan ze met een goed gevoel de internationale break in. Tijd om wat uit te blazen.

Meer over Kortrijk

Mpoku

sport

sportdiscipline

voetbal

Standard

Chevalier

Kanu