VIDEO. Spijtoptant Veljkovic toont zich in de tribune van Anderlecht-Club en verlaat stadion onder luid boegeroep DMM

24 februari 2019

17u15 0 Jupiler Pro League Belgiës eerste spijtoptant Dejan Veljkovic zat vandaag in de tribunes van het Constant Vanden Stockstadion voor de topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge. Na de 2-2-draw verliet hij aan de zijde van advocaat Kris Luyckx het stadion onder luid boegeroep en ‘Maffia’-gezangen.

Veljkovic werd in het bijzijn van advocaat Kris Luyckx gespot in de omgeving van het Astridpark. De beruchte makelaar is één van de spilfiguren in het grootschalige onderzoek naar witwaspraktijken, fiscale fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgisch voetbal. Veljkovic, vrij onder strenge voorwaarden, werkt in dat onderzoek al enkele weken samen met het gerecht als Belgiës eerste spijtoptant. Op basis van zijn getuigenissen werd Peter Maes, ex-coach van Lokeren en Racing Genk, opnieuw verhoord en een nacht in de cel gestopt. Maes zou naar verluidt 2 miljoen euro aan verdoken commissies hebben ontvangen.

Anderlecht-Club is de eerste keer publieke vertoning van Veljkovic sinds het voetbalschandaal dat op 10 oktober vorig jaar de Belgische voetbalwereld door elkaar schudde. dat hij zich publiekelijk vertoont. Dat was duidelijk niet naar de zin van enkele fans, want na de 2-2-draw verliet hij het stadion onder luid boegeroep en ‘Maffia’-gezangen.