VIDEO. Slap Standard loopt met scoreloos gelijkspel averij op bij rode lantaarn Moeskroen Niels Vleminckx & Mike De Beck

20 oktober 2018

19u55 6 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 0 STA STA Standard Jupiler Pro League Zo indrukwekkend Standard tegen Club Brugge was, zo bedenkelijk kwam het tegen Moeskroen voor de dag. Geen creativiteit, weinig drang naar voren. 0-0 tegen de rode lantaarn en terug naar af voor de Rouches.

Positief blijven. We hadden het ons zo voorgenomen. Eindelijk weer schrijven voetbal, niet over witwassen, matchvervalsing of de indicatieve tabel. Met Standard, dat twee weken geleden zo indrukwekkend voetbalde tegen Club Brugge. Tegen Moeskroen, dat goals met hopen incasseert. Wat kon er fout gaan?

Moeskroen-Standard begon met enkele kansen voor de thuisploeg. Leye kopte naast. Maar vooral diepe spits Pierrot speelde een hoofdrol. Twee wenkende kansen, twee keer miste de Haïtiaan. Aan de overzijde trapte Emond op doelman Butez.

Het openingskwartier was dus – positief blijven – redelijk. Dat de wedstrijd daarna ineenzakte als een slechtgemaakte soufflé was dan ook jammer. Standard slaagde er op geen enkel moment in dominant te voetballen. Carcela kon zich niet doorzetten, Mpoku leed veel balverlies, Djenepo was onzichtbaar. Moeskroen deed wat het kon. Verdienstelijk. Al is dat als thuiskomen met een nieuw lief en achteraf horen dat het ‘vooral een hele toffe is’.

De rust was welgekomen. Voor de fans om wat alcoholvrij bier in te slaan. Voor Michel Preud’homme om zijn spelers erop te wijzen dat er meer is in het leven dan enkel topmatchen. Ergens kunnen we het wel begrijpen – zoals iedereen die ooit het troosteloze Moeskroen is ingereden. Er hangt echt geen sfeer van laat-ons-even-lekker-ballen in Le Canonnier. Met de thuisfans die het grootste deel van de wedstrijd hun mond houden. En het bezoekersvak die drie kwartier lang keelt dat ‘Standard sera champion’. Nou, op deze manier toch maar niet.

Maar goed, positief blijven. Na de rust zagen we toch kansen. Marin had altijd moeten scoren voor de Rouches, maar Butez redde. Goede keeper, die Butez. Althans, dat dachten we. Tot de man in de tien minuten die volgde twee keer in de fout ging. Op een afstandsschot van Pocognoli grabbelde hij mis en veroorzaakte hij bijna een strafschop. Even later trapte hij een bal hopeloos in de voeten van Djenepo, die voor het openliggende doel zijn schot brak. Aan de overzijde trapta Amallah hard naast en kopte Pierrot over.

Wanneer ook Emond en Leye kansen misten, leek het zowaar een degelijke tweede helft te worden. Maar het niveau stuikte weer in elkaar als een kaartenhuis. Het eindigde dus op 0-0. Geen goals, maar hey: ook twee ploegen die de nul gehouden hebben. Positief blijven.

