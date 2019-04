VIDEO. Sint-Truiden niet voorbij uitstekend Westerlo (2-2) Filip Kevers

06 april 2019

21u59 1 Westerlo WES WES 2 einde 2 STV STV STVV Belgisch voetbal STVV kon met veel moeite en dankzij een uitstekende Pirard een punt wegkapen bij Westerlo met ex-kanarie Abrahams in een glansrol. Voldoende alleszins om aan de leiding te blijven in groep A van play-off 2 maar ook niet meer dan dat.

Bij Westerlo verving Rommers huurling Antunes van STVV (hij mocht contractueel niet spelen). Bij STVV kwam Ceballos in de plaats van de geblesseerde Acolatse (knie). Westerlo kon mits winst over STVV springen. STVV, van zijn kant, moest winnen om de kloof verder uit te diepen.

De hele eerste helft was volledig voor Westerlo. Eerst testte Van Den Bogaert de vuisten van Pirard. Vervolgens tikte Abrahams een lobpas van Brüls in één tijd nipt over Pirard maar ook over de dwarsligger. Van Eeno miste ook nog een strafschop nadat Asamoah in de zestien ex-kanarie Abrahams had neergehaald. STVV stelde daar enkel een poging van Kamada tegenover die te zwak afdrukte. Even later was het toch raak voor de thuisploeg. Naessens werkte het leer op aangeven van Abrahams in de kluts voorbij Pirard. STVV probeerde vervolgens wel. Veel goede wil, maar de laatste pas kwam zelden aan en Westerlo ving makkelijk op. Zo kon de thuisploeg met een verdiende voorsprong de rust in.

De tweede helft dan. Westerlo was dichtbij een dubbele voorsprong toen Petrov in de draai en via een Truiens been nipt naast besloot. Maar dan scoorde Kamada als een duivel uit een doosje. Van Langendonck loste eerst een poging van Botaka en de Japanner was er als de kippen bij om het leer in de rebound binnen te koppen. Zo was de score weer gelijk. Even werd het windstil. Tot Petrov twee keer na elkaar richting Pirard mocht maar er niet in slaagde Truiense goalie te verschalken. Abrahams probeerde het ook nog ‘s van ver maar weer stond Pirard -uitstekend overigens -pal. Wie de kansen mist, krijgt het deksel op de neus. Zo geschiedde. Na tussenkomst van de VAR legde Dierick het leer op de stip wegens handspel van Rommes. Botaka miste eerst, Van Langendonck lag ook nog s goed plat op de herneming door Sekine maar had vervolgens geen verhaal op de plaatsbal van Kamada. STVV op dat moment gevleid 1-2 voor.

Gewonnen spel hadden de Kanaries niet. Zeker niet toen Westerlo allerminst aangeslagen reageerde en snel weer veer gelijk stelde via Abrahams. Wat volgde was voetbal met veel intensiteit. Veel kansen kwamen er echter niet meer. Van Langendonck schudde wel nog een een uitstekende save uit de mouwen op een poging van Sankhon. Zo bleef het uiteindelijk 2-2.

Meer over STVV

sportdiscipline

sport

voetbal

Westerlo

Abrahams

Pirard

sportevenement