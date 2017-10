VIDEO: Scheidsrechtersbaas spreekt met onze videoman: "Nog altijd tevreden over videoref" Mathieu Goedefroy

Zoals elke dinsdag zijn de Belgische scheidsrechters vanmiddag samengekomen om te trainen en te vergaderen in het Belgian Football Centre in Tubeke. Vandaag gebeurde dat evenwel onder lichte hoogspanning, na de kritische uitspraken van verschillende scheidsrechters over de videoref in onze krant. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist weigert alvast het kind met het badwater weg te gooien. "Ik ben nog altijd tevreden over het project op zich", zegt hij aan onze videoman. "Er moet nog gefinetuned worden maar daar zijn we volop mee bezig."

