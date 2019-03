VIDEO. Racing Genk wint reguliere competitie na zuinige zege tegen degradant Lokeren KDZ/XC

10 maart 2019

19u51 1 KRC Genk GNK GNK 1 einde 0 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League Zenuwslopende avond voor Racing Genk. De leider had alle moeite met het al gedegradeerde Lokeren en zag ook een terechte goal niet gevalideerd door problemen met de VAR. Uiteindelijk zorgde Maehle in het slot voor de verlossing.

Ally Samatta zette Racing Genk twee minuten voor het eind van een moeizame eerste helft op een 1-0-voorsprong. Hij trapte een voorzet van Leandro Trossard via de onderkant van de lat binnen... Alleen hadden noch scheidsrechter Bart Put noch eerste assistent Kevin Monteny dat opgemerkt, zij lieten vrolijk doorspelen. Daar heb je geen technologische hulpmiddelen voor nodig, heren? De VAR dan maar? Ook die bleek niet in staat om Genk het geldige doelpunt toe te kennen, vanaf minuut vijf waren er technische problemen in het busje bij Christophe Delacour. De storm hield ook lelijk huis in Limburg.

De terechte woede om de arbitrage mag vooral de eigen tekortkomingen niet verdoezelen. Het flitsende spel is al een tijdje vervangen door een soort werkvoetbal. Zien we die flitsen wel nog terug in de play-offs? Ook tegen de Waaslanders startte Genk in elk geval niet als een wervelwind. De competitieleider kreeg te weinig tempo in het spel om Lokeren uit verband te tikken. Alejandro Pozuelo - voor het eerst klonk er bij de naamafroeping voor de wedstrijd echt boegeroep uit de tribunes - speelde een uiterst ongelukkige eerste helft. Bij elke slecht bal groeide het gemor op de tribunes, een het waren er heel wat.

Malinovskyi ging zijn kans vanop ruime afstand, maar zijn knal zeilde naast. De twee beste kansen kreeg Genk na een hoekschop, ook dat is veelzeggend. Pozuelo schilderde de bal met een interval van tien minuten tweemaal op het hoofd van Joseph Aidoo. Eén keer kopte de Ghanees over, één keer knikte hij naast. Lokeren kon één keer tegenprikken, Knowledge Musona mikte een voorzet van Tirpan centimeters naast.

Code geel in Vlaanderen werd stilaan code rood in Limburg. De tijd tikte weg en de spanning sloeg in de Genkse benen. Lokeren hield al bij al makkelijk stand. Tot Joachim Maehle een verwoestende trap bovenhaalde. De rechtsachter nam een afgeweerde bal in één tijd met zijn mindere - nou ja - linker en vlamde hem in de bovenhoek. De Luminus Arena slaakte een zucht van opluchting. Genk sluit dankzij deze zege al zeker de reguliere competitie af als leider en is bijgevolg nu al zeker van een Europees ticket.