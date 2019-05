VIDEO. Racing Genk neemt revanche tegen Antwerp en zet grote stap richting titel XC

03 mei 2019

22u23 62 KRC Genk GNK GNK 4 einde 0 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Racing Genk heeft een grote stap richting de landstitel gezet. De Limburgers legden in eigen huis Antwerp over de knie: 4-0. Het verschil met eerste achtervolger Club Brugge bedraagt nu negen punten, al speelt blauw-zwart zondag nog op bezoek bij AA Gent.

Vorige maand ging Racing Genk met 1-0 onderuit op het veld van Antwerp. De Limburgers waren vandaag belust op revanche tegen de Great Old, dat zonder Lior Refaelov aan de wedstrijd begon. De Israëliër moest vrede nemen met een plekje op de bank.

De thuisploeg nam meteen het heft in handen, maar na elf minuten ontsnapten de troepen van Philippe Clement aan een vroege achterstand. Dieumerci Mbokani werd helemaal vrijgelaten, de Congolees kopte het leer van dichtbij alsnog naast de kooi van Danny Vukovic. Een reuzenkans.

Even schrikken voor Genk, waarna Antwerp zo’n tien minuten lang het commando overnam. Maar dan plaatsten de Limburgers een nieuwe versnelling. Joakim Maehle schilderde een voorzet richting de knikker van Bryan Heynen, Dino Arslanagic zat er plots met z’n hand tussen. Penalty. Ruslan Malinovskyi nam zijn verantwoordelijkheid en knalde de 1-0 voorbij een kansloze Sinan Bolat.

Enkele minuten later was het bijna andermaal prijs. Malinovskyi bracht een vrijschop strak voor doel, Sebastien Dewaest kwam nét tekort om de 2-0 tegen de touwen te duwen. Vervolgens lieten ook Junya Ito en Heynen het na om te scoren. Joseph Aidoo trof dan weer de lat na een kopbal.

Genk werkte z’n kansen voor rust niet af, maar in de tweede helft was de 2-0 al snel een feit. David Simao speelde zomaar Mbwana Samatta aan, die laatste krulde het leer nadien knap in doel. Niet veel later liet Ito het scorebord flikkeren na prima voorbereidend werk van Leandro Trossard: 3-0. Boeken toe.

Antwerp onderging de wet van de sterkste, maar kwam wel dicht bij de 3-1. Jere Uronen redde een schot van Simao op de lijn. ’t Mocht niet zijn. Geen eerredder, wél de 4-0. Arslanagic maakte in de slotfase een nieuwe penaltyfout, Heynen legde vanaf de stip de eindstand vast. Een duidelijke zege voor Genk, dat een serieuze stap richting de landstitel zet.