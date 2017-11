VIDEO: Ploegmaats eren overleden jeugdspeler Antwerp op pakkende wijze, ook fans doen duit in het zakje Thomas Lissens

15u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News De ploegmaats van Lobanzo lieten hun tranen de vrije loop.

De wedstrijd tussen Antwerp en Charleroi staat ook in het teken van het afscheid van Joël Lobanzo. De ploegmaats van Lobanzo hielden voor de wedstrijd een herdenkingsmoment buiten het stadion en ook voor aftrap werd Lobanzo geëerd. Terwijl zijn ploegmaats rond de middencirkel stonden, brachten de Antwerp-fans een indrukwekkende versie van 'You'll Never Walk Alone' en de spelers -met rouwband om de arm- hielden een pakkende minuut stilte. Lobanzo overleed deze week op 17-jarige leeftijd nadat hij een hartstilstand had gekregen op training.

De ploegmaten van Joël eerden hun vriend aan de ingang van T2. 🙏#YNWA #RestInPeaceJoël pic.twitter.com/Pp3N5rmFe2 Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Voor de aftrap is er nog een minuut applaus ter nagedachtenis van de overleden Antwerp-jeugdspeler Joël Lobanzo. De Bosuil zingt #YNWA pic.twitter.com/NYkfuQ1SJg Stadion(@ VTMStadion) link

Photo News

Applaus en YNWA voor onze overleden jeugdspeler #antcha pic.twitter.com/zzp5PyX0UC — Sfeer R Antwerp FC (@AntwerpSfeer) 5 november 2017

Emotioneel moment op de Bosuil #antcha pic.twitter.com/eO049bK3OB Sfeer R Antwerp FC(@ AntwerpSfeer) link