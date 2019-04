VIDEO. Play-off 2 kan ook leuk zijn: KV Kortrijk wint opnieuw na twee prachtige goals in blessuretijd Eddy Soetaert

02 april 2019

22u41 2 Waasland-Beveren WBE WBE 2 einde 3 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Play-off 2 heeft niet alles maar soms wel knappe doelpunten. Op de Freethiel waren ze van Hines-Ike, Avenatti, Milosevic , Adrijacevic en helemaal in de toegevoegde tijd Koita en stuk voor stuk mochten ze gezien worden. KV Kortrijk blijft ermee op winnersvoeten.

Twee minuten, twee trekballen, twee knappe goals: een klein uur ver bleek Kortrijk in één keer dodelijk efficiënt net toen Waasland-Beveren de wedstrijd naar zich toe leek te trekken. Voor de rust was KVK nog het vaakst dreigend al moet je dat dan illustreren met dat ene schot binnen het kader dat de eerste helft rijk was: een lage omhaal van Avenatti, fraai weggeduwd door Davy Roef. Het was duidelijk dat de bezoekers niet weer met 2-6 zouden winnen zoals zes weken geleden. Toen verving Debaty met bescheiden succes de zieke Roef, nu was de Anderlecht-huurling wel present.

De Kortrijkse dreiging werd na de pauze meteen ingeleverd voor Beverens offensief. Lulic ging als eerste aan het kanon staan, goed voor een vlam waarop Bruzzese heerlijk zwaaide. De Kortrijk-doelman had vroeg in de wedstrijd ook al eens ‘handelend’ moeten ingrijpen toen Boljevic buiten het strafschopgebied afgezonderd op hem af kwam. Waasland-Beveren leek na de actie van Lulic de smaak te pakken te hebben. Andrijacevic kreeg de bal ineens vrij voor doel cadeau, opteerde voor een loyale voorzet naar Milosevic die altijd moest scoren maar Gary Kagelmacher veegde de bal met een vaardige beenveeg van de doellijn.

En dan werd de uitdrukking ‘het deksel op de neus’ nog eens grondig uitgelegd. Azouni gooide een afgeweerde cornerbal voor doel: Hines-Ike trok die met een fraaie omhaal in doel. En twee minuten later was het weer de Tunesiër die aanbracht: Avenatti legde de bal in de korte hoek alsof hij die na de training even in het mandje moest chippen.

De Waaslanders sloegen prompt terug. Ook al met heerlijke doelpunten. Eerst nam Milosevic een inworp aan op de borst en trok die met een omhaal achter zich in de verste hoek. Dan trapte Adrijacevic geheel naar het model van de vorige goals de bal knap in doel.

Goed voor een gelijkspel? Neen. Daar was ineens nog de jonge invaller Abou Koita met een pegel vanop twintig meter helemaal in de bovenhoek. Dan mag je zeggen: het kan toch nog best leuk zijn in de play-off 2.